الصحة العراقية: لقاح فيروس كورونا يصل مطلع الشهر المقبل

شفق نيوز/ أكدَت وزارة الصحة العراقية، يوم الاثنين، أن حصة العراق من لقاح كورونا ستصل خلال الربع الأول من هذا العام، أي بحدود الشهرين المقبلين.

وقال المتحدث باسم وزارة الصحة سيف البدر في حديث لصحيفة الصباح الحكومية؛ إن "العراق وقع مع شركة (فايزر) وسنبدأ بتسلم الجرعة الأولى في الفترة المقبلة، وستكون هناك التزامات مع (فايزر) وغيرها".

وأضاف، "مازالت التزاماتنا قائمة مع التحالف الدولي للقاحات، الذي يضم أكثر من 180 دولة، وبإشراف منظمة الصحة العالمية"، منوهاً بأنه "في حال اعتمد اللقاح، فإن حصة العراق محجوزة، حيث ستكون حصته من التوريدات هي 20 بالمئة أي 8 ملايين جرعة".

وتابع: إن "الاتفاق الأولي مع (فايزر) هو 1.5 مليون جرعة تسلم خلال الربع الأول من هذه السنة أي في الشهرين المقبلين"، مبيناً أن "التوزيع سيكون لجميع المحافظات من خلال مستشفيات يتم تحديدها خلال وسائل الإعلام وبحسب الأولوية، ولن يكون اللقاح إجباريا مطلقاً"، فيما نفى البدر ما أشيع من رفض العراق للقاح.