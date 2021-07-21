الصحة العراقية: لا دليل على وفاة أحد بسبب لقاح كورونا

شفق نيوز/ أكدت وزارة الصحة والبيئة، يوم الاربعاء، عدم وجود اي دليل على تسبب اللقاحات المضادة لفيروس كورونا بالوفاة، محذرة من خطورة الوباء والتهاون به.

وقال المتحدث باسم الوزارة سيف البدر، في تصريح تابعته وكالة شفق نيوز، "اتحدى اي شخص من داخل او خارج العراق يأتي بدليل على ان لقاح كورونا تسبب بوفاة شخص، واللقاحات الثلاثة المتوفرة في العراق آمنة وفعالة".

واشار الى ان "وزارة الصحة توقعت منذ اشهر ارتفاع الاصابات بفيروس كورونا، وقد زدنا اعداد الاسرة المخصصة للمصابين ولدينا القدرة على التعامل واستيعاب الزيادة الحاصلة".

واضاف "في الموجة الثالثة للوباء سجلنا اصابات كثيرة بين الاعمار الصغيرة والشباب واخرها اصابة طفلة تبلغ من العمر 12 يوما"، مشيرا الى ان "معدل الاصابات بفيروس كورونا في تزايد مستمر بسبب عدم التزام المواطنين سواء بلبس الكمام او اخذ اللقاحات واذا استمر هذا الارتفاع في الاصابات ستكون هناك كارثة حقيقية".

وحذر من ان "نسبة الحالات الحرجة في الوقت الحالي اكثر من الحالات السابقة”، مشددا على "خطورة الجائحة".

وشدد البدر على "ضرورة الالتزام بالاجراءات الوقائية والتباعد الاجتماعي"، داعيا الى "اخذ اللقاحات المضادة للفيروس".