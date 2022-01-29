الصحة العراقية: قرابة نصف الإصابات المسجلة يوميا هي بالمتحور أوميكرون

شفق نيوز/ قال المتحدث باسم وزارة الصحة العراقية سيف البدر، يوم السبت، إن قرابة نصف الإصابات التي تسجل يوميا في عموم مناطق ومدن البلاد هي بالمتحور الجديد "أوميكرون".

وأضاف البدر خلال بث مباشر على شبكة الانترنت، أنه تقريبا من ثلث الى نصف الإصابات بالعراق المسجلة في الموقف الوبائي اليومي هي بالمتحور أوميكرون، وهذا ما يجري في بلدان العالم.

وأكد أن اللقاح لا يقي مئة بالمئة ولكنه يخفف من حدة الإصابة بحيث لا تحتاج معها إلى النقل إلى المستشفى.

وعن بدء الموجة الخامسة في العراق قال المتحدث: انه من الممكن ان تجتاح البلاد الموجة الخامسة لان هذا الفيروس يمتاز بقدرة تفشٍ سريعة وإحداث موجات وبائية الا ان الاهم من ذلك كله اننا على استعداد تام لمواجهته.