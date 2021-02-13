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الصحة العراقية: قد نضطر للحظر الشامل والإغلاق التام

Category: مجتـمع

Date: 2021-02-13T10:51:39+0000
الصحة العراقية: قد نضطر للحظر الشامل والإغلاق التام

شفق نيوز/ أكدت وزارة الصحة والبيئة يوم السبت أنها قد توصي بإعادة فرض الحظر الشامل والإغلاق التام لكل مرافق الحياة مع استمرار ارتفاع معدل الإصابات بفيروس كورونا في البلاد.

وقالت الوزارة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إنها "أعدت حزمة من الإجراءات الوقائية التي تساعد في قطع سلسلة انتقال العدوى وتقليل نسب الاصابات اذا تم الالتزام بها، وفي حال استمرت الإصابات بالارتفاع نتيجة لعدم تنفيذ هذه الإجراءات ستضطر وزارة الصحة للتوصية بالحظر الصحي الشامل والغلق التام لكل مرافق الحياة الحيوية ذات التجمعات البشرية لحماية النظام الصحي من الإخفاق في استيعاب العدد المتزايد من الإصابات والوفيات وحماية المواطنين من تبعات الجائحة".

وشددت على أن "مسؤولية السيطرة على هذا الوباء ليست مسؤولية وزارة الصحة وحدها بل مسؤولية الجميع وان الالتزام بالاجراءات الوقائية لهو الطريق الأقصر للسيطرة على الوباء".

 

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