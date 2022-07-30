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الصحة العراقية عن حصيلة جرحى التظاهرات: 125 جريحا من بينهم عسكريون

Category: مجتـمع

Date: 2022-07-30T12:33:08+0000
الصحة العراقية عن حصيلة جرحى التظاهرات: 125 جريحا من بينهم عسكريون

شفق نيوز / أعلنت وزارة الصحة العراقية، يوم السبت، ارتفاع عدد المصابين بين المتظاهرين من أنصار زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، وقوات الأمن، ضمن مقتربات المنطقة الخضراء وسط العاصمة بغداد، إلى 125 شخصاً.

وذكرت الوزارة في بيان مقتضب ورد لوكالة شفق نيوز، أن "عدد الإصابات التي استقبلتها مؤسسات وزارة الصحة، ارتفع إلى ١٢٥ شخصاً، ١٠٠ منهم مدنيين، و٢٥ منتسباً أمنياً".

وأضافت أن "وزارة الصحة تواصل استنفار مؤسساتها وملاكاتها لإسعاف وعلاج الجرحى، وتقديم الإجراءات الصحية اللازمة كافة، فضلاً عن استمرار تقديم الخدمات الصحية المختلفة الأخرى".

وانطلقت صباح اليوم تظاهرة حاشدة للتيار الصدري في ساحة التحرير وسط العاصمة بغداد، وتوجه المتظاهرون الى المنطقة الخضراء التي تمكنوا من اقتحام أسوارها وصولا الى مجلس النواب الذي دخلوه مجدداً بعد أن اقتحموه يوم الأربعاء الماضي، لرفضهم مرشح الإطار التنسيقي لرئاسة الحكومة محمد شياع السوداني.

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