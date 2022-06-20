الصحة: العراق يدخل في موجة وبائية جديدة من فيروس كورونا

شفق نيوز / أعلنت وزارة الصحة العراقية، اليوم الاثنين، وجود ارتفاع "ملحوظ" في نسبة الإصابة بجائحة كورونا، وفيما بينت ان العراق دخل بموجب ذلك موجة وبائية جديدة، حذرت من متحورات جديدة متوقعة.

وقالت وزارة الصحة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز إن "من خلال متابعة فرق الرصد الوبائي لوزارة الصحة لآخر تطورات الموقف الوبائي اليومي لجائحة كورونا في العراق لوحظ أن هنالك ارتفاعا ملحوظًا في نسبة الحالات الموجبة من الفحوصات الكلية خلال الأيام الماضية ، وكذلك زيادة في عدد حالات الرقود في المستشفيات مما يعني دخول العراق في موجة وبائية جديدة".

وأضافت الوزارة أن "هذا ما حذرت منه الوزارة و منظمة الصحة العالمية والمؤسسات العلمية العالمية بشكل مستمر من احتمالات حدوث موجات وبائية جديدة أو ظهور متحوّراتٍ جديدة قائمة ومتوقعة".

وأضافت الوزارة أن "عودة إرتفاع الإصابات هو نتيجة حتمية للتهاون في تلقي جرع لقاحات كوفيد-19 من قبل شرائح عديدة على الرغم من توفرها في كافة المراكز الصحية في بغداد و المحافظات ، وقد أثبتت البحوث والدراسات العلمية الرصينة أن معظم الإصابات والوفيات التي تحدث في دول العالم في الفئات غير الحاصلة على لقاحات مضادة لفيروس كوفيد 19 ، وكذلك ضعف تطبيق إجراءات الوقاية وأهمها ارتداء الكمامات وتطبيق التباعد الجسدي وغسل اليدين بشكل متكرر".

وأكدت الوزارة في بيانها على "ضرورة الإسراع في أخذ اللقاحات، وكذلك وجوب العودة للالتزام بالإجراءات الوقائية الفردية والمجتمعية.

وحثت الوزارة ملاكاتها على "الاستمرار في جهودهم المتميزة لمواجهة هذا الوباء الخطير"، كما دعت الوزارات والمؤسسات الحكومية والجهات الساندة للاستمرار في دعم جهود وزارة الصحة للتصدي لجائحة كورونا".

ويأتي تحذير وزارة الصحة العراقية في وقت متزامن مع تحذير أطلقته أيضاً منظمة الصحة العالمية لدول العالم من "التراخي في التعامل مع جائحة كورونا"، مؤكدة أن "خطورة ظهور متحورات جديدة مازالت قائمة، وسيكون الخريف المقبل حاسماً بشأن تجاوز الجائحة من عدمه".

ونقل تقرير نشره موقع دوتش فيلا الألمانية واطلعت عليه شفق نيوز عن المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدحانوم غيبرييسوس إنه "على الرغم من أن عدد حالات الاصابة والوفاة بفيروس كورونا تراجعت بنسبة 90% مقارنة بأعلى مستوى وصلت إليه في كانون الثاني وأنه تم إلغاء القيود في الكثير من الدول فإن الشعور بأن الجائحة انتهت شعور خادع".

وأضاف غيبرييسوس في اجتماع لوزراء الصحة من دول مجموعة العشرين في إندونيسيا إن "منظمة الصحة العالمية مازالت تشعر بقلق بالغ من أن الافتقار للاختبارات والمتابعة يعمينا عن تطور الفيروس"، محذراً بالقول "إذا لم يتم الاستفادة من دروس هذه الجائحة، سوف تتكرر دائرة الفزع والإهمال".