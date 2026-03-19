الصحة العراقية: خدماتنا مستمرة والخزين الدوائي كاف لعلاج الحالات المستعصية

أكدت وزارة الصحة العراقية، يوم الخميس، أنها مستمرة بتقديم الخدمات الطبية الخاصة بعلاج أصحاب الأمراض المستعصية (السرطان، وغسل الكلى) طيلة أيام العيد وفق المواعيد المثبتة للمرضى، مشيرة إلى أن لديها الخزين الدوائي الذي يغطي حاجة جميع المؤسسات الطبية.

وأوضح المتحدث باسم الوزارة سيف البدر لوكالة شفق نيوز، أن "لدى الوزارة خزينها الإستراتيجي من الأدوية والمستلزمات الطبية، والتي تغطي حاجة المؤسسات الطبية ولايوجد أي نقص بالأدوية على اختلاف أنواعها في جميع المؤسسات الطبية حيث أن أكثر من 50% منها تُصنع محلياً، ما يعزز الخزين الدوائي بما فيها بعض أدوية علاج حالات الأمراض السرطانية".

وأضاف البدر، أن "المراكز الطبية المتخصصة بعلاج مرضى السرطان مستمرة بتقديم خدماتها حتى خلال عطلة العيد وهناك مواعيد مثبتة للمرضى في الحصول على جرع كيمياوية وفق جداول طبية محددة والحال نفسه لأصحاب أمراض الفشل الكلوي".

ودعا إلى عدم القلق، وأكد أن الأدوية والمستلزمات الطبية متوفرة، مردفاً: "لا ننسى أن هناك طرقاً بديلة لتأمين استيراد بعض المستلزمات الطبية المعقدة في حال احتاجتها المؤسسة الطبية".

وخلص المتحدث باسم وزارة الصحة العراقية، إلى القول إن "أدوية أصحاب الأمراض المزمنة مؤمنة أيضاً ولا يوجد أي نقص".

وشهدت الصيدليات الخاصة إقبالاً غير مسبوق لشراء الأدوية والمستلزمات الطبية مع اندلاع الحرب بين إيران وأميركا وإسرائيل وإغلاق مضيق هرمز الممر البحري التجاري، الأمر الذي أثار قلق أصحاب الأمراض المزمنة والمستعصية خشية نفاذ الأدوية من المذاخر.