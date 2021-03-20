سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

الصحة العراقية تؤكد: يوم غد الأحد من ضمن الحظر الشامل

Category: مجتـمع

Date: 2021-03-20T13:32:58+0000
الصحة العراقية تؤكد: يوم غد الأحد من ضمن الحظر الشامل

شفق نيوز/ حذرت وزارة الصحة، يوم السبت، المواطنين من كسر حظر التجوال الشامل بمناسبة عيد نوروز، مؤكدة أنها لن تسمح بإقامة الاحتفالات المعتادة بهذه المناسبة.

وقال المتحدث باسم الوزارة سيف البدر، إن يوم غد الأحد هو "حظر تجوال شامل ولن نسمح بالاحتفال بأعياد نوروز وسيتم فرض غرامات على التجمعات والفعاليات التي تقام بهذه المناسبة".

يشار إلى أن اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية، أصدرت تعليمات جديدة الأسبوع الماضي بشأن الإجراءات الوقائية من فيروس كورونا، ومن بينها تأخير حظر التجوال الجزئي إلى الساعة التاسعة مساء وحتى الخامسة فجراً، بدلاً من الساعة الثامنة مساء إلى السادسة فجراً، إلا أنها أبقت على حظر التجوال الشامل أيام الجمعة والسبت والأحد من كل أسبوع.

related

وزير الصحة العراقي يوصي بحظر للتجوال اعتباراً من الـ24 من الشهر الجاري

Date: 2020-12-22 11:57:08
وزير الصحة العراقي يوصي بحظر للتجوال اعتباراً من الـ24 من الشهر الجاري

العراق يمدد حظر التجوال الصحي لمدة اسبوعين اخرين

Date: 2021-03-08 12:33:16
العراق يمدد حظر التجوال الصحي لمدة اسبوعين اخرين

وزير الصحة يعلن حظراً شاملاً لـ3 أيام وإغلاقاً للمولات والمطاعم

Date: 2021-02-13 19:33:00
وزير الصحة يعلن حظراً شاملاً لـ3 أيام وإغلاقاً للمولات والمطاعم

توصية بشأن الحظر وتحديد موعد امتحانات نصف السنة

Date: 2021-03-15 19:22:04
توصية بشأن الحظر وتحديد موعد امتحانات نصف السنة

تحذير لوزير عراقي بعد تشخيص إصابة مسؤول محلي بفيروس كورونا

Date: 2021-03-17 21:23:09
تحذير لوزير عراقي بعد تشخيص إصابة مسؤول محلي بفيروس كورونا

بعد المنتسبين والإعلاميين.. استثناء جديد من حظر التجوال في العراق

Date: 2021-02-17 22:08:55
بعد المنتسبين والإعلاميين.. استثناء جديد من حظر التجوال في العراق

العراق يعلن تحديث البروتوكول العلاجي لفيروس كورونا ويؤكد تشخيص إصابات متكررة

Date: 2020-11-24 11:25:34
العراق يعلن تحديث البروتوكول العلاجي لفيروس كورونا ويؤكد تشخيص إصابات متكررة

ما حقيقة احتجاز سبعة صينيين وموظف عراقي في البصرة؟

Date: 2020-01-30 16:33:17
ما حقيقة احتجاز سبعة صينيين وموظف عراقي في البصرة؟