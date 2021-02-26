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الصحة العراقية تؤكد تسلم 16 مليون جرعة من لقاح كورونا خلال أيام

Category: مجتـمع

Date: 2021-02-26T11:56:46+0000
الصحة العراقية تؤكد تسلم 16 مليون جرعة من لقاح كورونا خلال أيام

شفق نيوز/ أكدت وزارة الصحة والبيئة، يوم الجمعة، أن 16 مليون جرعة من اللقاح المضاد لفيروس كورونا ستصل العراق خلال الأيام المقبلة، فيما حذرت من نشر معلومات تضلل الرأي العام بشأن الوباء.

وقال المتحدث الرسمي باسم الوزارة سيف البدر، في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إنّ وزارة الصحة تعاقدت على 16 مليون جرعة من لقاحات كورونا وأن تجهيزها سيبدأ خلال أيام، مؤكداً أن العراق دفع من خلال القنوات الرسمية 169 مليون دولار الى شركة كوفاكس لشراء اللقاح.

وأضاف أن "العراق وقع اتفاقية مع شركة فايزر بايونتك وننتظر إقرار البرلمان لهذه الاتفاقية وتفاصيلها القانونية"، مشيرا الى ان تعاقد العراق مع شركة سينوفارم الصينية وسيبدأ تجهيز اللقاح قريبًا بعد استكمال الإجراءات.

وأكد البدر أن وزارة الصحة ستتعاقد مع شركات أخرى التي تخضع لقاحات حالياً لإجراءات فحص الفاعلية من قبل الهيئات العلمية المختصة، مضيفاً أن "الوزارة ملتزمة بتلقيح جميع الفئات المستهدفة وضمن الأولويات التي حددها خبراء الصحة العامة لحين تحقيق أعلى نسبة تلقيح للشعب العراقي".

وشدد البدر على "اعتماد المصادر الرسمية المسؤولة للمعلومة وعدم إثارة الشائعات التي تضلل الرأي العام في هذه الأوقات الحساسة وتتحمل كافة الجهات التبعات القانونية لنشر أي معلومة غير صحيحة".

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