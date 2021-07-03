الصحة العراقية تؤكد استعدادها لمواجهة زيادة إصابات كورونا: لدينا خطة احترازية

شفق نيوز/ أكدت وزارة الصحة والبيئة العراقية، يوم السبت، استعدادها لمواجهة أية زيادة محتملة في إصابات فيروس كورونا.

وقالت عضو الفريق الطبي الاعلامي لوزارة الصحة الدكتورة ربى فلاح حسن لوكالة شفق نيوز، إن "كل منظومة صحية لديها قدرة استيعابية محددة من الممكن أن تؤثر على النظام الصحي في حال زيادة أعداد الاصابات"، مضيفة أن " القدرة الاستيعابية لمستشفيات وزارة الصحة جيدة".

وتابعت أن "وزارة الصحة منذ بداية الجائحة وضعت، خطة احترازية لمواجهة هذا الوباء"، موضحة أن "جميع المؤسسات الصحية مستنفرة جهودها كافة تقديم أفضل الخدمات الطبية المواطنين".

وشهد العراق في الاسبوع الماضي ارتفاعاً كبيراً بوفيات وإصابات فيروس كورونا تخطت الـ7 آلاف حالة يوميا.