الصحة العراقية تؤشر طلباً متزايداً على تلقي لقاح كورونا

شفق نيوز/ أعلنت وزارة الصحة والبيئة العراقية، يوم السبت، عن تصاعد طلب المواطنين على اللقاحات المضادة لفيروس كورونا والتي وصلت أمس إلى العراق.

وقالت المتحدث باسم الوزارة سيف البدر في تسجيل صوتي اطلعت عليه وكالة شفق نيوز، إن "الاقبال على أخذ اللقاحات جيد جدا وهناك طلب متصاعد، وهناك تفاعل من قبل المواطنين من خلال المنصة الالكترونية وخلال المراجعة المباشرة"

وأشار البدر إلى أن "هناك حملات للتطعيم في بغداد والمحافظات غدا".

أعلنت وزارة الصحة والبيئة أول أمس الخميس وصول وجبة جديدة من لقاح كورونا إلى العراق.

وقال المتحدث باسم الوزارة الدكتور سيف البدر في بيان مقتضب ورد لوكالة شفق نيوز، إن "اولى وجبات اللقاحات من خلال التعاقد مع مرفق كوفاكس قد وصلت الى مطار بغداد الدولي".

من جهتها أعلنت كل من منظمة اليونيسف ومنظمة الصحة العالمية في بيان مشترك اليوم عن تسلم العراق 336 ألف جرعة من لقاح فايروس كورونا من نوع أسترازينيكا (AstraZeneca) عبر مرفق كوفاكس.

"وكوفاكس" عبارة عن آلية شراكة يقودها بشكل مشترك كل من التحالف العالمي للقاحات والتحصين (CEPI)، وتحالف اللقاحات (غافي )، ومنظمة الصحة العالمية، جنبا إلى جنب مع اليونيسيف، الشريك الاساسي للتوصيل.