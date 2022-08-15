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الصحة العراقية تؤشر تطورا في مراكز "الديلزة" بالمحافظات وكوردستان

Category: مجتـمع

Date: 2022-08-15T04:41:35+0000
الصحة العراقية تؤشر تطورا في مراكز "الديلزة" بالمحافظات وكوردستان

شفق نيوز/ أكدت وزارة الصحة العراقية، اليوم الاثنين، وجود تطور في مراكز غسل الكلى "الديلزة" في بغداد والمحافظات واقليم كوردستان.

وقالت في بيان ورد الى وكالة شفق نيوز، إن الوزير هاني العقابي عقد اجتماعاً مع مراكز غسيل الكلى (الديلزة) في بغداد والمحافظات واقليم كوردستان عبر الدائرة التلفزيونية بمشاركة استشاري أمراض الكلى جواد ابراهيم وأعضاء اللجان الاستشارية المختصة ودائرة الامور الفنية والشركة العامة لتسويق الادوية والمستلزمات الطبية (كيماديا) وهيئة المراكز التخصصية في الوزارة".

وأوضح البيان، أن "الوزير ناقش خلال الاجتماع متابعة ودعم عمل مراكز غسيل الكلى (الديلزة) في بغداد والمحافظات"، مشيرا الى "التطور الكبير الذي شهدته هذه الخدمة خلال الفترة الماضية من الناحية الكمية والنوعية".

كما تم خلال الاجتماع، استعراض مراحل تطوير المراكز الموجودة حاليا وزيادة السعات السريرية لها وعملية اكمال وافتتاح المراكز الجديدة، وفق البيان.

وأشاد الوزير بكافة ملاكات وزارة الصحة الطبية والصحية والساندة العاملة في مراكز الغسيل الكلوي والذين يعملون على مدار الساعة لتقديم الخدمات الطبية للمواطنين، بحسب ما جاء في البيان.

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