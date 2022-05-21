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الصحة العراقية تؤشر "تصاعداً خطيراً" بإصابات الحمى النزفية وتعلن حصيلة جديدة

Category: مجتـمع

Date: 2022-05-21T13:58:57+0000
الصحة العراقية تؤشر "تصاعداً خطيراً" بإصابات الحمى النزفية وتعلن حصيلة جديدة

شفق نيوز/ أعلنت وزارة الصحة العراقية، يوم السبت، عن تصاعد وصفته بـ"الخطير"، بإصابات مرض الحمى النزفية.

وقال المتحدث باسم وزارة الصحة سيف البدر في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن "هنالك تصاعداً خطيراً بإصابات الحمى النزفية في العراق"، مشيراً الى "ارتفاع أعداد الإصابات بالمرض إلى 90 حالة".

كما لفت البدر الى "تسجيل 18 حالة وفاة بالحمى النزفية لغاية الآن في عموم البلاد".

وتابع أنه "من المحتمل أن تكون هناك زيادة أخرى بأعداد الإصابات لوجود حالات مشتبه بها".

واليوم السبت، أعلن محافظ بغداد، محمد جابر العطا، تسجيل حالة وفاة واحدة وأربع إصابات بمرض الحمى النزفية في العاصمة. 

واتخذت محافظات البلاد كافة، إجراءات وقائية وتدابير محكمة لمواجهة "الحمى النزفية"، ومحاولة منع ظهوره في عدد منها، وذلك رغم عدم معرفة كيفية مكافحته بشكل كامل.

يأتي ذلك في وقت كانت قد أعلنت فيه وزارة الزراعة العراقية، نهاية شهر نيسان الماضي، السيطرة على البؤر المسببة للإصابة بمرض "الحمى النزفية"، وذلك من خلال مكافحة حشرة (القراد) الوسيط الناقل للوباء من الحيوان إلى الإنسان، حسب قولها.

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