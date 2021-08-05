الصحة العراقية تؤشر ارتفاعاً بإصابات كورونا بين الأطفال

شفق نيوز / أشرت وزارة الصحة العراقية، يوم الخميس، ارتفاع نسبة الإصابات بفيروس كورونا بين الأطفال، مؤكدة عدم وجود توصية بتلقيحهم.

وقال مدير عام دائرة الصحة العامة رياض عبد الأمير لوكالة الأنباء العراقية، إن "الأرقام الحالية ثبتت وجود ارتفاع بسيط بنسبة الأطفال المصابين بكورونا من 6 إلى 7% من مجموع المصابين بالجائحة".

وبشأن إمكانية تلقيح الأطفال للوقاية من الفيروس، أشار عبد الأمير، إلى عدم وجود "توصية من منظمة الصحة العالمية بتلقيح الأطفال، رغم أن بعض الدول اعتمدت التلقيح كأميركا وبريطانيا فقط".

وكانت مختبرات وزارة الصحة قد رصدت أكثر من ١١ ألف إصابة جديدة بفيروس كورونا، ومنذ السادس والعشرين من تموز الماضي يسجل العراق معدل إصابات لا يقل عن 10 آلاف يوميا.