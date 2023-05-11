الصحة العراقية توقع مذكرة تفاهم مع مكافحة المخدرات الايرانية

شفق نيوز/ أعلنت وزارة الصحة العراقية، يوم الخميس، توقيع مذكرة تفاهم مع مكافحة المخدرات في إيران.

وقالت في بيان إن وزيرها صالح الحسناوي رئيس الهيئة العليا لمكافحة المخدرات وقع، اليوم، مذكرة تفاهم مع الامين العام للجنة مكافحة المخدرات في جمهورية ايران الاسلامية اسكندر مؤمني ممثلا عن الجانب الايراني بمقر الوزارة .

وقال وزير الصحة، وفق البيان، إن توقيع هذه المذكرة يأتي في إطار علاقات التعاون بين العراق وايران، من أجل العمل المشترك بين البلدين لمواجهة افة المخدرات، مؤكدا عزم الوزارة لتنفيذ أولويات البرنامج الحكومي الخاص بالقطاع الصحي.

وتتضمن مذكرة التفاهم تعزيز التعاون في مجال مكافحة المخدرات ومختلف المجالات، الصحية وفقاً للمصالح المتبادلة والقوانين المعمول بها بين البلدين الصديقين .