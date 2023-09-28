الصحة العراقية توضح إجراءاتها إزاء فاجعة الحمدانية

شفق نيوز/ أعلنت وزارة الصحة العراقية، يوم الخميس، عن آخر تطورات الأوضاع الصحية لفاجعة حريق قاعة الأعراس بقضاء الحمدانية في محافظة نينوى،

وقالت ربى فلاح حسن، من إعلام وزارة الصحة، لوكالة شفق نيوز، "منذ اللحظات الأولى وجه الوزير صالح الحسناوي باستنفار صحي تام بكل قطاعات الصحة في محافظة نينوى والمحافظات المجاورة لها، من ناحية تهيئة كافة صالات الطوارئ والردهات في محافظات نينوى وصلاح الدين وكركوك".

وأضافت حسن، "تم إرسال مجموعة من الكوادر الصحية الساندة لمستشفيات نينوى وخاصة مستشفى الحمداني، كما تم إرسال سيارات إسعاف ومواد ومستلزمات طبية وأكياس دم لمختلف الأصناف إلى دائرة صحة نينوى".

وأوضحت، أن "وزارة الصحة أرسلت ما يقارب من 36 ألف أمبولة وقنينة مضادات حيوية، و53 ألف قنينة محلول وريدي لمختلف الأنواع، و3 آلاف مرهم خاص بالحروق، و6500 قطعة من أدوية المستلزمات الطبية من مخازن الشركة العامة لتسويق الأدوية والمستلزمات الطبية (كيماديا)".

وتابعت حسن، "كما تم إرسال فريق من المركز الوطني لنقل الدم في دائرة جمهور التنمية مع إرسال 650 قنينة بلازما الدم و 400 قنينة دم إلى مصرف الدم في نينوى، كما تعززت دائرة صحة نينوى بفرق متخصصة من دائرة الطلب العدلي وباشرت بمهامها".

وأضافت، "كذلك هناك إسناد من دائرة صحة كركوك، إذ أرسلت 3 آلاف قنينة محاليل وريدية، وألف قطعة من المراهم الخاصة بالحروق والجروح، و2100 قطعة من أدوية المضادات الحيوية، و3 آلاف قطعة من المستلزمات الطبية، و5 عجلات إسعاف مع كوادرها".

وبينت، "أما دائرة صحة صلاح الدين فقد أرسلت 20 عجلة إسعاف مع كوادرها من المسعفين، إضافة إلى 2100 قنينة من المحاليل الوريدية، وألف قطعة من أدوية المضادات الحيوية والمستلزمات الطبية المتنوعة، والدعم ما زال مستمراً والجهود مكثفة".

وأكدت حسن، أنه كما صرح الوزير بأنه "تمت معالجة جميع الحالات في مستشفيات نينوى باستثناء 35 حالة نقلت لتلقي العلاج في المؤسسات الصحية في محافظتي أربيل ودهوك".