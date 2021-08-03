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الصحة العراقية توضح بشأن لقاح الأجانب في البلاد

Category: مجتـمع

Date: 2021-08-03T10:46:36+0000
الصحة العراقية توضح بشأن لقاح الأجانب في البلاد

شفق نيوز/ أكدت وزارة الصحة العراقية، يوم الثلاثاء، أحقية الاجانب المتواجدين في البلاد تلقي لقاحات كورونا من المراكز الصحية المختصة.

وقالت عضو الفريق الطبي الإعلامي في الوزارة ربى فلاح، لوكالة شفق نيوز، إن "من حق الأجانب المتواجدين في العراق الذهاب الى أي مركز صحي لتلقي اللقاحات المضادة  لفيروس كورونا".

وأشارت فلاح، إلى أن "هناك انسيابية في تلقي لقاحات كورونا بالماركز الصحية"، داعية المواطنين العراقيين إلى تلقي اللقاح من المركز الصحي بحسب السكن لتجنب الزخم الحاصل".

وأكدت فلاح، "توفر اللقاحات بجميع أنواعها وفي جميع المحافظات العراقية"، موضحة أن "من حق المواطن تلقي جرعة اللقاح الذي يختاره من انواعه الثلاثة".

من الجدير بالذكر ان العراق أطلق حملة تلقيح ضد فيروس كورونا بعد اتفاقه على استيراد ثلاثة أنواع من  اللقاحات هي سينافورم الصيني واسترازينيكا البريطاني، وفايزر الامريكي.

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