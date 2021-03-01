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الصحة العراقية توصي بتمديد حظر التجوال 14 يوماً

Category: مجتـمع

Date: 2021-03-01T16:52:50+0000
الصحة العراقية توصي بتمديد حظر التجوال 14 يوماً

شفق نيوز/ أعلنت وزارة الصحة والبيئة العراقية، يوم الاثنين، عن رفع توصية إلى اللجنة العليا لفرض حظر للتجوال لمدة 14 يوماً.

وقال مدير الصحة العامة رياض عبد الأمير بحسب وكالة الأنباء العراقية (واع)، إن "اللجان الاستشارية تدرس رفع توصية إلى اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية تتضمن فرض حظر للتجوال لمدة 14 يوماً لما لمسناه من تأثير إيجابي في انخفاض عدد الإصابات بفيروس كورونا".

وأضاف، أن "هناك رغبة في تمديد حظر التجوال حتى لا تعود نسب الارتفاع بالاصابات من جديد وكذلك لتمكن المؤسسات الصحية من استيعاب الاصابات وتقليل عدد الوفيات".

وأشار إلى أن "الاستمارة الإلكترونية التي اطلقت للمواطنين والخاصة بحجز لقاح كورونا من شأنها تقليل الازدحامات على المراكز الصحية"، مشيراً إلى أن المنحة الصينية ستوزع على المحافظات ثم انتظار الوجبات تباعاً".

وفي وقت سابق اليوم الاثنين، اكدت  خلية الأزمة النيابية: المدة المقبلة ستشهد حظراً تاماً لمدة أسبوع يتبعها الحظر الجزئي.

وأوضحت أن آلية الدوام الرسمي للعام الدراسي الحالي لغاية الآن هو إجراء الامتحانات النهائية الكترونياً، مشيرة إلى أن الامتحانات الإلكترونية لا تشمل الدراسات العليا والمراحل المنتهية لكليات الطب البشري.

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