الصحة العراقية توجه نداء خطر وتلوح بإعادة الإغلاق الخاصة بكورونا

شفق نيوز/ اعلنت وزارة الصحة العراقية، الأربعاء، تسجيل أعلى معدل إصابات بفيروس كورونا منذ بدء الجائحة بالعراق، ملوحة بإعادة الإغلاق.

وذكر بيان للصحة ورد لوكالة شفق نيوز، أنها بذلت "الجهات الساندة جهودا مضنية طيلة الفترة الماضية لكن الوضع الوبائي يتصاعد بشكل خطير حيث بلغ عدد الاصابات اليوم ٦٠٥١ أصابة مؤكدة، وهو أعلى معدل تم تسجيله منذ بدء الجائحة بالعراق".

وإضاف "هذا يؤكد ما حذرنا منه سابقا في بياناتنا المتكررة من خطورة أستمرار أغلب المواطنين والمؤسسات الحكومية وغير الحكومية والقطاع الخاص من التهاون والاستهانة بالإجراءات الوقائية والذي سيؤدي الى تصاعد الإصابات وقد يشكل خطر على مؤسساتنا الصحية في استيعابها لهذه الاعداد المتزايدة، وتتزامن تلك الزيادة مع أرتفاع معدلات الاصابات في اغلب دول العالم وهو ما يسمى بالموجة الثالثة التي تضرب دول اوربا واميركا و البرازيل وعدد من دول المنطقة".

وأضاف "أن وزارة الصحة والبيئة تأسف لضعف أدراك خطورة الوضع الوبائي من قبل المواطنين والنتائج الخطيرة المترتبة على ازدياد عدد الاصابات الشديدة و الحرجة، ولقد رصدت فرقنا الصحية الرقابية التهاون الكبير في ارتداء الكمام وأتساع ظاهرة التجمعات البشرية على الرغم من تكثيف الاجراءات القانونية بحق المخالفين".

وقالت الصحة العراقية "تؤكد وزارتنا أن تخفيف الحظر وفتح المطاعم والمولات والمقاهي كان لدواع انسانية وبشرط تطبيق جميع الإجراءات الوقائية، لذا نحذر الجميع اننا سنضطر الى أغلاق تلك المرافق في حال أستمرار التصاعد بالاصابات، سنعيد تقييم القرار بشكل دوري وستكون التوصية بالعودة الى تشديد الحظر وغلق المرافق ذات التجمعات البشرية في حال أستمرار التصاعد في الموقف الوبائي بشكل يهدد المنظومة الصحية الوطنية".

ووجهت الأهالي "أدراك خطورة الوضع والالتزام بالاجراءات الوقائية وخاصة ارتداء الكمام والتباعد الجسدي وغسل وتعقيم اليدين بشكل مستمر والتوجه الى المنصة الالكترونية لتسجيل اسمائهم لاخذ اللقاح، لذلك نوجه نداءنا الى كافة الوزارات والجهات الحكومية وغير الحكومية ومنظمات المجتمع المدني لحث افرادها على التسجيل في المنصة الالكترونية".