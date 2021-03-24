الصحة العراقية توجه نداء خطر وتلوح بإعادة الإغلاق الخاصة بكورونا

شفق نيوز/ اعلنت وزارة الصحة العراقية، الأربعاء، تسجيل أعلى معدل إصابات بفيروس كورونا منذ بدء الجائحة بالعراق، ملوحة بإعادة الإغلاق.
وذكر بيان للصحة ورد لوكالة شفق نيوز، أنها بذلت "الجهات الساندة جهودا مضنية طيلة الفترة الماضية لكن الوضع الوبائي يتصاعد بشكل خطير حيث بلغ عدد الاصابات اليوم ٦٠٥١ أصابة مؤكدة، وهو أعلى معدل تم تسجيله منذ بدء الجائحة بالعراق".
وإضاف "هذا يؤكد ما حذرنا منه سابقا في بياناتنا المتكررة من خطورة أستمرار أغلب المواطنين والمؤسسات الحكومية وغير الحكومية والقطاع الخاص من التهاون والاستهانة بالإجراءات الوقائية والذي سيؤدي الى تصاعد الإصابات وقد يشكل خطر على مؤسساتنا الصحية في استيعابها لهذه الاعداد المتزايدة، وتتزامن تلك الزيادة مع أرتفاع معدلات الاصابات في اغلب دول العالم وهو ما يسمى بالموجة الثالثة التي تضرب دول اوربا واميركا و البرازيل وعدد من دول المنطقة".
وأضاف "أن وزارة الصحة والبيئة تأسف لضعف أدراك خطورة الوضع الوبائي من قبل المواطنين والنتائج الخطيرة المترتبة على ازدياد عدد الاصابات الشديدة و الحرجة، ولقد رصدت فرقنا الصحية الرقابية التهاون الكبير في ارتداء الكمام وأتساع ظاهرة التجمعات البشرية على الرغم من تكثيف الاجراءات القانونية بحق المخالفين".
وقالت الصحة العراقية "تؤكد وزارتنا أن تخفيف الحظر وفتح المطاعم والمولات والمقاهي كان لدواع انسانية وبشرط تطبيق جميع الإجراءات الوقائية، لذا نحذر الجميع اننا سنضطر الى أغلاق تلك المرافق في حال أستمرار التصاعد بالاصابات، سنعيد تقييم القرار بشكل دوري وستكون التوصية بالعودة الى تشديد الحظر وغلق المرافق ذات التجمعات البشرية في حال أستمرار التصاعد في الموقف الوبائي بشكل يهدد المنظومة الصحية الوطنية".
ووجهت الأهالي "أدراك خطورة الوضع والالتزام بالاجراءات الوقائية وخاصة ارتداء الكمام والتباعد الجسدي وغسل وتعقيم اليدين بشكل مستمر والتوجه الى المنصة الالكترونية لتسجيل اسمائهم لاخذ اللقاح، لذلك نوجه نداءنا الى كافة الوزارات والجهات الحكومية وغير الحكومية ومنظمات المجتمع المدني لحث افرادها على التسجيل في المنصة الالكترونية".