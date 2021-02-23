الصحة العراقية تهدد بإجراءات وقرارات "أشد" من الحالية

شفق نيوز/ هددت وزارة الصحة العراقية، اليوم الثلاثاء، باتخاذ إجراءات وقرارات "أشد" من الحالية في حال استمرت الاصابات بفيروس كورونا بالارتفاع بشكل يومي.

وقالت عضو الفريق الإعلامي الطبي الساند للوزارة ربى فلاح حسن، لوكالة شفق نيوز، ان "تشديد القرارات الوقائية او تخفيفها من صلاحية اللجنة العليا للصحة والسلامة، وهذه القرارات تعتمد على الموقف الوبائي اليومي الاصابات بفيروس كورونا خلال أسبوعين".

وبينت فلاح أنه "إذا كان هناك ارتفاع كبير في أعداد الإصابات اليومية بفيروس كورونا، فستكون هناك قرارات أشد من القرارات الحالية، وفي حال تم تراجع أعداد الإصابات فهناك امكانية تخفيف من القيود والإجراءات، لكن هذا الأمر يحسمه الموقف الوبائي".

وأضافت أن "الذهاب الى حجر المناطق وفرض حظر شامل فيها بسبب عدم التزامها بالإجراءات الوقائية وتسجيل اصابات كبيرة، امر وارد وممكن".