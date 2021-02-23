سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

الصحة العراقية تهدد بإجراءات وقرارات "أشد" من الحالية

Category: مجتـمع

Date: 2021-02-23T14:19:25+0000
الصحة العراقية تهدد بإجراءات وقرارات "أشد" من الحالية

شفق نيوز/ هددت وزارة الصحة العراقية، اليوم الثلاثاء، باتخاذ إجراءات وقرارات "أشد" من الحالية في حال استمرت الاصابات بفيروس كورونا بالارتفاع بشكل يومي.

وقالت عضو الفريق الإعلامي الطبي الساند للوزارة ربى فلاح حسن، لوكالة شفق نيوز، ان "تشديد القرارات الوقائية او تخفيفها من صلاحية اللجنة العليا للصحة والسلامة، وهذه القرارات تعتمد على الموقف الوبائي اليومي الاصابات بفيروس كورونا خلال أسبوعين".

وبينت فلاح أنه "إذا كان هناك ارتفاع كبير في أعداد الإصابات اليومية بفيروس كورونا، فستكون هناك قرارات أشد من القرارات الحالية، وفي حال تم تراجع أعداد الإصابات فهناك امكانية تخفيف من القيود والإجراءات، لكن هذا الأمر يحسمه الموقف الوبائي".

وأضافت أن "الذهاب الى حجر المناطق وفرض حظر شامل فيها بسبب عدم التزامها بالإجراءات الوقائية وتسجيل اصابات كبيرة، امر وارد وممكن".

related

الصحة العراقية تكشف اخر تطورات فيروس كورونا: هذا ما سيحدث في الشتاء

Date: 2020-10-15 11:46:18
الصحة العراقية تكشف اخر تطورات فيروس كورونا: هذا ما سيحدث في الشتاء

الصحة العراقية: لقاح فيروس كورونا يصل مطلع الشهر المقبل

Date: 2021-01-11 05:26:43
الصحة العراقية: لقاح فيروس كورونا يصل مطلع الشهر المقبل

الصحة العراقية تلوح بإغلاق المدارس مجدداً

Date: 2021-01-29 16:42:56
الصحة العراقية تلوح بإغلاق المدارس مجدداً

الصحة تحذر: انخفاض أعداد الإصابات بكورونا لا يعني زوال الخطر والبرد قد يزيدها

Date: 2020-12-05 13:10:04
الصحة تحذر: انخفاض أعداد الإصابات بكورونا لا يعني زوال الخطر والبرد قد يزيدها

الصحة العراقية: العودة للحظر الشامل أمر متوقع في أي لحظة

Date: 2021-01-31 08:41:30
الصحة العراقية: العودة للحظر الشامل أمر متوقع في أي لحظة

للمرة الأولى منذ شهور.. العراق يسجل أقل من 10 وفيات بكورونا

Date: 2020-12-24 12:37:29
للمرة الأولى منذ شهور.. العراق يسجل أقل من 10 وفيات بكورونا

الصحة العراقية تلوّح بفرض حظر طبي: ليس قرارا أمنيا وهذا هدفه

Date: 2021-02-04 12:58:09
الصحة العراقية تلوّح بفرض حظر طبي: ليس قرارا أمنيا وهذا هدفه

الصحة العراقية تتحدث عن سلالة كورونا الجديدة: تزيد إصاباتها بين الأطفال

Date: 2020-12-24 14:06:19
الصحة العراقية تتحدث عن سلالة كورونا الجديدة: تزيد إصاباتها بين الأطفال