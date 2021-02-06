الصحة العراقية تهدد بـ"حظر تجوال واجراءات مشددة"

شفق نيوز/ هددت وزارة الصحة العراقية، اليوم السبت، باتخاذ اجراءات وقائية "مشددة" بينها اعادة فرض حظر التجوال لمنع ارتفاع الاصابات اليومية بفيروس كورونا.

وقال المتحدث باسم الوزارة سيف البدر، لوكالة شفق نيوز، إنه "في حال استمرار زيادة الحالات المسجلة بفيروس كورونا بشكل يومي، وعدم التزام المواطنين بالإجراءات الوقائية والصحية، سوف توصي وزارة الصحة العراقية اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية باتخاذ اجراءات مشددة".

وبين أنه "قد يكون ضمن الاجراءات المشددة حظر التجوال وغيرها من الاجراءات وهذا كله حسب المستجدات الوبائية"، مؤكداً أن "القرار الاخير يبقى للجنة للصحة والسلامة الوطنية، التي هي لجنة اتحادية برئاسة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي"

وكانت وزارة الصحة العراقية قد أصدرت في وقت سابق، تحذيراً شديداً بشأن التراخي في تطبيق إجراءات الوقاية من فيروس كورونا، وأشارت إلى أن الإصابات بدأت تتصاعد تدريجياً في البلاد وهو ما قد يفتح الباب أمام إعادة تطبيق الإجراءات المتشددة من قبيل الإغلاق التام وحظر التجوال الشامل.