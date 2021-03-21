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الصحة العراقية تنصح بشيء يقي أكثر من لقاح كورونا

Category: مجتـمع

Date: 2021-03-21T12:27:46+0000
الصحة العراقية تنصح بشيء يقي أكثر من لقاح كورونا

شفق نيوز/ أكدت وزارة الصحة العراقية، اليوم الأحد، أن الالتزام بالإجراءات الوقائية، وخصوصاً لبس الكمامة يقي أكثر من اللقاح المضاد لفيروس كورونا.

وقالت عضو الفريق الإعلامي الطبي في وزارة الصحة، ربى فلاح، لوكالة شفق نيوز، ان "الالتزام بالإجراءات الوقائية مع أخذ اللقاح هو السبيل الوحيد للخلاص من هذا الوباء لأن لبس الكمامة اثبت انه يعادل مفعول اللقاح وممكن اكثر".

وبينت أنه "مع تلقيح عدد أكبر من المواطنين حتى  نصل الى المناعة المجتمعية وهي بنسبة 70 إلى 80% من الممكن بعدها أن يتم تخفيف القيود ليكون للمواطن الحرية أكثر وبالتالي أخذ اللقاح مع الالتزام بالإجراءات الوقائية مهم جدا للحد من أعداد الإصابات وكسر سلسلة انتشار الوباء".

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