الصحة العراقية تنذر الأطباء المقيمين "المتخلفين" بإجراءات بعد 15 حزيران

شفق نيوز- بغداد

دعت وزارة الصحة العراقية، يوم السبت، الأطباء المقيمين الدوريين من دفعة 2024 إلى العودة لمباشرة أعمالهم في المؤسسات الصحية اعتباراً من يوم غد الأحد، محذرة من اتخاذ إجراءات قانونية وإدارية بحق المتخلفين عن الدوام بعد 15 حزيران الجاري، تشمل فسخ العقود وإحلال متعاقدين من خريجي دفعة 2025 بدلاً منهم.

وقالت الوزارة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن ملف الأطباء المقيمين شهد خلال الفترة الماضية سلسلة لقاءات بين ممثلي الدفعة 2024 ورئيس مجلس الوزراء ووزيري الصحة والمالية، أسفرت عن تصويب قرار مجلس الوزراء بشأن آلية التعاقد، وإطلاق رواتب الأشهر الثلاثة الأولى لجميع الدوائر الصحية.

وأضافت أن الجهود الحكومية أدت أيضاً إلى إدراج تثبيت الأطباء المقيمين ضمن مشروع موازنة عام 2027 ببند مستقل، إلى جانب رفع رواتبهم للأشهر المتبقية من مدة التعاقد السنوية.

وأوضحت الوزارة أن جلسة مجلس الوزراء الأخيرة ناقشت الملف، وانتهت إلى دعوة الأطباء للعودة إلى أعمالهم لضمان استمرار الخدمات الصحية.

وبينت أن مجلس الوزراء خوّل وزارة الصحة صلاحية اتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية بحق المتخلفين عن المباشرة بعد 15 حزيران 2026، بما في ذلك فسخ العقود وفق الضوابط النافذة، مع إتاحة إحلال متعاقدين من خريجي دفعة 2025 بدلاً عنهم وبنفس العدد، وفق أسبقية الحضور وبالامتيازات المتفق عليها.

واختتمت الوزارة بيانها بدعوة الأطباء المقيمين إلى العودة لممارسة مهامهم، مؤكدة أهمية الالتزام بالموعد المحدد لضمان استمرار تقديم الخدمات الصحية للمواطنين.