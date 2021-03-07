الصحة العراقية تنتقد المواطنين: يرفضون ارتداء الكمامة رغم توزيعها مجاناً

شفق نيوز/ انتقدت وزارة الصحة العراقية، اليوم الأحد، سلوك بعض المواطنين الرافضين ارتداء الكمامة، رغم توزيعها عليهم بالمجان.

وقالت عضو الفريق الإعلامي الطبي الساند للوزارة ربى فلاح حسن، لوكالة شفق نيوز، انه "للأسف مازال هناك تهاون كبير بالالتزام بالإجراءات الوقائية وخصوصا لبس الكمامة على الرغم من الإجراءات الصحية المشددة من خلال متابعة الميدانية من قبل الفرق الصحية والقوات الامنية، على الرغم من توجيه بتوزيع الكمامات مجانا عن طريق الفرق الصحية التابعة لوزارة الصحة في الأماكن التي تتجول بها ومع ذلك هناك نفور من قبل المواطنين لارتدائها".

وأضافت حسن انه "طالما وزارة الصحة اكدت ومازالت تؤكد على ضرورة الالتزام بالإجراءات الوقائية من لبس الكمامة وتعقيم اليدين والتباعد الاجتماعي ولذلك فإن قرار تمديد الحظر من عدمه هو من شأن اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية، واليوم او غداً ستكون هناك قرارات جديدة من هذه اللجنة".