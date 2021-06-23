الصحة العراقية تلوح بإجراءات جديدة في حال زيادة إصابات كورونا

شفق نيوز / لوحت عضو الفريق الطبي الإعلامي لوزارة الصحة العراقية، ربى فلاح حسن، يوم الأربعاء، باتخاذ إجراءات جديدة في حال زيادة الإصابات بفيروس كورونا.

وقالت حسن، لوكالة شفق نيوز، إن "الزيارة الحاصلة في هذه الأيام هي نتيجة عدم التزام المواطنين بالإجراءات الوقائية"، لافتة إلى أن "الوقت مازال مبكراً لتقييم الوضع الوبائي".

وأضافت أن "الأيام الماضية كانت الإصابات قليلة جداً وكان هناك تهاون من بعض المواطنين وكأن الوباء انتهى في العراق".

وأشارت حسن، إلى ان "استمرار الوضع على ما هو عليه وزيادة الإصابات، يعني ستكون هناك خطة من لجنة الصحة والسلامة الوطنية"، موضحة أن "أي قرارات تتخذ هي من صلاحيات لجنة الصحة والسلامة الوطنية، وقد تتخذ اللجنة إجراءات مشددة أكثر للحد من انتشار الفيروس".

ولليوم الثاني على التوالي، أعلنت وزارة الصحة العراقية تسجيل 33 وفاة و6297 إصابة جديدة بفيروس كورونا، إلى جانب تعافي 4034 مريضا من الجائحة خلال 24 ساعة الماضية.