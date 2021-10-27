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الصحة العراقية تكشف نسبة الملقحين وتبين علاقة فصل الشتاء بانتشار الوباء

Category: مجتـمع

Date: 2021-10-27T16:50:52+0000
الصحة العراقية تكشف نسبة الملقحين وتبين علاقة فصل الشتاء بانتشار الوباء

شفق نيوز/ كشفت وزارة الصحة والبيئة العراقية، يوم الأربعاء، عن نسبة الملتحقين بأحد اللقاحات المضادة لفيروس كورونا، فيما بينت علاقة فصل الشتاء بانتشار الوباء.

وقالت عضو الفريق الطبي الإعلامي في الوزارة، ربى فلاح، لوكالة شفق نيوز، إن "نسبة من تلقوا الجرعة الأولى من اللقاح بلغت ٢٤% و١٤% للجرعة الثانية من الفئة المستهدفة حتى الآن"، مشيرة إلى أن هذه النسبة "خطوة جيدة، مقارنة بالسابق".

وأضافت فلاح، أن "وزارة الصحة تطمح أن تتجاوز نسبة تلقيح المواطنين ٧٠%".

وأشارت إلى أن "العراق غير مستثنى من دخول سلالات جديدة، خاصةً أن بعض الدول كانت لديهم نسبة كبيرة في أعداد الملقحين لكن دخلت موجة جديدة مثل بريطانيا وروسيا التي حصدت وفيات وإصابات".

وتابعت فلاح، أن "هناك إجراءات وقائية مشددة في المدارس ومتابعة مدى الالتزام بقرارات لجنة الصحة والسلامة"، مؤكدة أن "فصل الشتاء تزداد فيه الأمراض التنفسية والانتقالية والأمراض الوبائية بالتالي هذا عامل مساعد على زيادة الإصابات في عدم الالتزام بالإجراءات الوقائية".

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