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الصحة العراقية تكشف مصدر الحمى النزفية: لا لقاح بعد ونسبة الوفيات قد تصل لـ40٪

Category: مجتـمع

Date: 2022-04-25T12:26:35+0000
الصحة العراقية تكشف مصدر الحمى النزفية: لا لقاح بعد ونسبة الوفيات قد تصل لـ40٪

شفق نيوز/ كشفت وزارة الصحة العراقية، اليوم الاثنين، مصدر وأعراض مرض الحمى النزفية الذي وصفته بـ"الخطير جداً"، وفيما اشارت الى أن نسبة الوفيات به قد تصل الى 40‎%، أكدت عدم وجود لقاح ضده.

وقال المتحدث باسم الوزارة سيف البدر في تصريح صوتي ورد لوكالة شفق نيوز، إن "الحمى النزفية هو مرض فيروسي متوطن بسبب الاصابة بفيروس (حمى القرم-الكونغولية) وهو من الأمراض المشتركة مابين الحيوان والإنسان، اي ان دورة حياة المرض تمر بعدة مراحل من ضمنها ان ينتقل من الحيوان المصاب إلى الإنسان بشكل مباشر او غير مباشر أثناء حياته او بعد ذبحه".

 واضاف ان "الأشخاص الاكثر اصابة بالمرض هم مربي الماشية كالأبقار والأغنام والماعز وغيرهم وكذلك العاملين في محلات الجزارة( القصابين)"، مشيرا الى ان "ذلك لا يعني عدم امكانية اصابة فئات اخرى".

 وتابع البدر ان "الوسيلة الأكثر شيوعا لانتقال المرض من خلال حشرة ناقله هي حشرة "القراد" التي تلتصق بجلد الماشية وممكن ان تنقل المرض وهي تختلف عن حشرة "الجراد"، موضحا ان "هذا المرض الذي ينتقل الى الانسان ممكن ان يسبب عدوى لانسان آخر من خلال التماس القريب مع المريض او ادوات المريض".

واشار الى "تسجيل العراق اكثر من 10 إصابات متفرقة في عدد من المحافظات، لكن المحافظات الاكثر اصابة بالمرض هي ذي قار، كما تم تسجيل ثلاث وفيات بالمرض".

واكد البدر "عدم وجود لقاح لهذا المرض للانسان او الحيوان"، مؤكدا اهمية "الكشف المبكر للمرض كونه خطير جدا وممكن ان يتسبب بالوفاة بنسبة تصل بين 10-40% في حال تأخر مراجعة المؤسسات الصحية مؤكدا على استعداد مؤسساتنا للتعامل مع مثل هذه الحالات للأمراض المعدية".

وذكر البدر ان "الأعراض الاولية الخاصة بالمرض هي الحمى وآلام متفرقة من الجسم، وربما تسجل آلام في البطن"، موضحا "عند تطور المرض في مرحلة لاحقة قد تصل إلى النزف من فتحات الجسم مثل العين او الاذن او الانف اضافة الى مضاعفات خطيرة قد تصل إلى فشل الكلى وفشل الكبد وفشل عدة اجهزة بالجسم وقد تؤدي الى الوفاة".

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