الصحة العراقية تكشف عن نسبة الشفاء للمصابين بجائحة كورونا

شفق نيوز/ كشفت وزارة الصحة العراقية، اليوم الأحد، عن نسبة الشفاء في العراق للمصابين بجائحة فيروس كورونا، فيما أكدت انها تعمل على زيادة هذه النسبة خلال المرحلة المقبلة.

وقال المتحدث باسم الوزارة سيف البدر، لوكالة شفق نيوز، ان "العراق حقق نسب شفاء ممتازة فيما يتعلق بجائحة كورونا مقارنة بالنسبة العالمية، وهو يعمل حالياً على زيادة هذه النسبة، خصوصاً ان الكوادر الطبية العراقية أصبح لديها خبرة في التعامل مع المصابين وخبرة في التعامل مع كل الحالات سواء كانت متوسطة أو شديدة الاصابة".

وبين البدر؛ ان "نسبة الشفاء في العراق للمصابين بجائحة فيروس كورونا، تقترب من 99% مقارنة بنسبة الشفاء العالمية والبالغة 98%، وهذه النسبة العالية هي جاءت بجهود الكوادر الطبية خصوصاً ان الكوادر الطبية قدمت أكثر من (270) شهيداً من الجيش الأبيض من دخول الجائحة الى العراق ولغاية اليوم".