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الصحة العراقية تكشف عن اعداد الاصابات في صفوف المتظاهرين

Category: مجتـمع

Date: 2022-07-30T09:45:31+0000
الصحة العراقية تكشف عن اعداد الاصابات في صفوف المتظاهرين

شفق نيوز/ كشفت وزارة الصحة العراقية، يوم السبت، عن عدد المصابين خلال تظاهرة التيار الصدري واقتحامهم للمنطقة الخضراء.

وقالت الوزارة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، ان مؤسساتها في بغداد استقبلت 60 مصاباً بإصابات مختلفة، مؤكدة استنفار مؤسساتها وملاكاتها لإسعاف وعلاج الجرحى.

وبينت أن مستشفى اليرموك في جانب الكرخ من بغداد استقبلت 27 مصاباً، ستة منهم إصاباتهم شديدة، فيما استقبلت مستشفى الكرامة في الكرخ ايضا 25 مصاباً إصاباتهم بسيطة الى متوسطة الشدة.

واشارت الوزارة الى ان مستشفى الشيخ زايد في جانب الرصافة استقبلت ثمان إصابات متنوعة الشدة.

واكدت استمرار استنفار مؤسساتها وملاكاتها لاسعاف وعلاج الجرحى وتقديم كافة الاجراءات الصحية اللازمة.

وانطلقت صباح اليوم تظاهرة حاشدة للتيار الصدري في ساحة التحرير وسط العاصمة بغداد، وتوجه المتظاهرون الى المنطقة الخضراء التي تمكنوا من اقتحام اسوارها وصولا الى مجلس النواب الذي دخلوه مجدداً بعد ان اقتحموه يوم الاربعاء الماضي، لرفضهم مرشح الاطار التنسيقي لرئاسة الحكومة محمد شياع السوداني.

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