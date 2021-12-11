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الصحة العراقية تكشف عدد الملقحين ضد كورونا من الفئات الصغيرة

Category: مجتـمع

Date: 2021-12-11T08:32:39+0000
الصحة العراقية تكشف عدد الملقحين ضد كورونا من الفئات الصغيرة

شفق نيوز/ كشفت وزارة الصحة العراقية، يوم السبت، عن عدد الملقحين ضد فيروس كورونا للفئات من أعمار 12-18 سنة.

وقالت عضو الفريق الطبي الإعلامي للوزارة ربى فلاح، لوكالة شفق نيوز، ان "عدد الملقحين ضد فيروس كورونا من الفئات الصغيرة من أعمار 12-18 سنة بلغ لغاية الآن أكثر من 221 ألف شخص، كما أن هناك اقبالا جيدا على تلقي اللقاح وهو مستمر وفي تزايد".

وبينت أنه "في حال احتساب النسب للفئات المذكورة، وبالجرعة الأولى فإنها تبلغ 27% والجرعة الثانية 17%، وهي نسب جيدة".

وبخصوص المتحور "أوميكرون"، أكدت فلاح ان "العراق لغاية الآن لم يدخل بموجة رابعة ولم تسجل فيه أي حالات للمتحور الجديد أوميكرون، لكن هذا لا يعني ان العراق سيكون بعيداً عن موجة جديدة او دخول متحور جديد من وباء فيروس كورونا خلال المرحلة المقبلة".

وأظهرت إحصائية نشرتها وكالة رويترز يوم أمس الجمعة، أن أكثر من 267.99 مليون نسمة أُصيبوا بفيروس كورونا المستجد على مستوى العالم، في حين وصل إجمالي عدد الوفيات الناتجة عن الفيروس إلى خمسة ملايين و582 ألفاً و824 حالة، وتصدر العراق الدول العربية بعدد الإصابات التي بلغت مليونين و86 ألفاً و702 إصابة، فيما بلغ عدد الوفيات 23 ألفاً و943 حالة.

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