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الصحة العراقية تكشف حقيقة طلب مساعدات طبية "عاجلة" من أميركا ضد كورونا

Category: مجتـمع

Date: 2021-02-13T16:07:43+0000
الصحة العراقية تكشف حقيقة طلب مساعدات طبية "عاجلة" من أميركا ضد كورونا

شفق نيوز/ أوضحت وزارة الصحة والبيئة العراقية، يوم السبت، حقيقة تقديم العراق طلباً للولايات المتحدة الأميركية لتقديم مساعدات طبية عاجلة تتعلق بلقاح كورونا.

وكانت وكالة الأنباء الأردنية الرسمية "بترا" قالت في وقت سابق اليوم السبت، إن وزارة خارجية العراق خاطبت سفارة الولايات المتحدة الأميركية في بغداد، ونقلت لها التماس وزارة الصحة لمساعدة الشعب العراقي في هذا الوقت العصيب وتجهيزه بشكل عاجل بـمليون جرعة من لقاح شركة فايزر او استرازنيكا.

وقال المتحدث باسم الوزارة سيف البدر، في تسجيل صوتي، اطلعت عليه وكالة شفق نيوز، إن "ما تم تداوله عن طلب العراق تقديم مساعدات طبية عاجلة تتعلق بلقاح كورونا من الولايات المتحدة الأميركية، غير صحيح وانفيه نفيا قاطعا وبشكل رسمي".

وأوضح أن "أن اللقاح الخاص بكورونا الذي سيحصل عليه العراق سيكون مقابل مبالغ مادية"، لافتا إلى أن "أي توريد للقاحات يكون وفق سياقات عمل معروفة ومحددة".

 

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