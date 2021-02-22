الصحة العراقية تكشف حقيقة تلقي مسؤولين لقاح كورونا "سراً"

شفق نيوز/ كشفت وزارة الصحة العراقية، اليوم الاثنين، حقيقة تلقي عدد من المسؤولين العراقيين وقادة سياسيين لقاح كورونا "سراً" خلال الفترة الماضية.

وقالت عضو الفريق الإعلامي الطبي الساند للوزارة ربى فلاح حسن، لوكالة شفق نيوز، إن "الأنباء التي تتحدث عن تلقي عدد من المسؤولين العراقيين وقادة سياسيين لقاح كورونا (سراً) خلال الفترة الماضية، غير دقيقة ولا صحة لها".

وبينت حسن؛ ان "لقاح كورونا لغاية الآن لم يصل العراق، وموعد وصوله هو نهاية الشهر الحالي، وتوزيعه سيكون على شرائح محددة، وفق ما معمول به بكافة دولة العالم"، فيما اشارت إلى أن "على رأس تلك الشرائح الكوادر الصحية والقوات الأمنية وكبار السن".