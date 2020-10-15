الصحة العراقية تكشف اخر تطورات فيروس كورونا: هذا ما سيحدث في الشتاء

Category: مجتـمع

Date: 2020-10-15T11:46:18+0000

شفق نيوز/ جددت وزارة الصحة والبيئة العراقية، يوم الخميس، عدم نيتها اعادة فرض حظر التجوال الصحي لمواجهة تفشي فيروس كورونا.

ويسجل العراق يوميا ما يقارب 3 الاف اصابة بالفيروس تقابلها حالات شفاء مماثلة منه.

وقال المتحدث باسم الوزارة سيف البدر لوكالة شفق نيوز، إنه "لا يوجد توجه لاعادة فرض حظر التجوال في الوقت الحالي"، مشيرا الى تأكيد "وزارته على التباعد الاجتماعي ولبس الكمامات".

وبشأن الموجة الثانية لفيروس كورونا واحتمالية تعرض العراق لها، اوضح البدر ، أن "العديد من خبراء الصحة العامة وعلم الوبائيات اكدوا انه مع قدوم الشتاء ستزداد احتمالية الاصابة بالإنفلونزا الموسمية وهي حالة طبيعية تحدث كل عام".

ونوه إلى أن "الاعراض تتشابه بين فيروس كورونا والإنفلونزا الموسمية وهذا يؤدي الى زيادة الحالات المشتبه باصاباتها ولكن يبقى التشخيص للمسحة وفحص البي سي ار".

وتابع المتحدث باسم الصحة العراقية، أنه "لا يوجد لقاح او علاج فعال ضد كورونا حتى الان".

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