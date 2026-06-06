الصحة العراقية تقرر عدم تجديد عقود تشغيل المستشفيات الحديثة

شفق نيوز- بغداد

قرر وزير الصحة العراقي عبد الحسين الموسوي، يوم السبت، عدم تجديد أي عقود تشغيل أو إدارة للمستشفيات الحديثة بصيغها الحالية، مشيراً إلى وجود ثغرات وإجحاف فيها.

وقال الموسوي، في تصريح، ورد لوكالة شفق نيوز، إنه بعد مراجعة عقود تشغيل وإدارة المستشفيات الحديثة وباستشارة عدد من المتخصصين، تبين أن هذه العقود غير منصفة وتضمّنت ثغرات عدة.

وبناءً على ذلك، أكد الوزير: "تم اتخاذ قرار بعدم تجديد الوزارة لأيّ تعاقد من دون تغيير مضامينه وبالشكل الذي يحفظ المال العام ويسهم في تطوير عملية تقديم الخدمة الصحية للمواطنين".

ويأتي هذا القرار بعد يومين من توجيه الموسوي بإجراء مراجعة شاملة لكافة العقود التي أبرمتها الوزارة بجميع دوائرها في المركز والمحافظات، بحسب بيان للوزارة.

وكان رئيس مجلس الوزراء العراقي علي الزيدي قد أطلق، في وقت سابق، حملة شاملة لمراجعة العقود الوزارية وإجراء تحقيقات موسعة في المؤسسات الحكومية كافة، بهدف تفكيك شبكات الفساد المنظم، وضبط الإنفاق العام، واسترداد الأموال المهدورة، وإحالة المتورطين إلى القضاء.