الصحة العراقية تقدم حزمة من الإجراءات "أشد صرامة" إلى اللجنة العليا

شفق نيوز/ أعلنت وزارة الصحة والبيئة يوم الأربعاء تقديم حزمة من الإجراءات المقترحة إلى اللجنة الحكومية العليا للصحة والسلامة لمناقشتها وإقرارها خلال اجتماع من المقرر عقده مطلع الأسبوع المقبل.

وقالت الوزارة في بيان اليوم، إن "الوضع الوبائي في العراق أصبح مقلقا جدا و نسب الإصابة و الحالات المرضية الحرجة في تصاعد مع استمرار التهاون في تطبيق الاحتياطات الوقائية من قبل المواطنين والمؤسسات الحكومية وغير الحكومية".

واشارت الى انها "قد قدمت حزمة من الإجراءات المقترحة إلى اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية لمناقشتها وإقرارها في الاجتماع القادم".

وتابعت الوزارة بالقول إن "هذه الحزمة أولية وهناك مقترحات أخرى تشمل إجراءات أشد صرامة وحزم إذا استمر الوضع الوبائي بالتدهور (..) وفي حال إستمرار التهاون من قبل المواطنين والمؤسسات بالإجراءات الوقائية وعدم الجدية والحزم في تطبيقها".