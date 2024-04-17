الصحة العراقية تقاضي ناشطاً زعم أن "اللقاحات تنقل الايدز"

شفق نيوز/ أعلنت وزارة الصحة العراقية، يوم الأربعاء، عن رفع دعوى قضائية بحق المحلل السياسي والناشط "بشير الحجيمي".

وبحسب بيان صدر عن الوزارة، ورد إلى وكالة شفق نيوز، إن الدعوى جاءت بسبب التصريحات الإعلامية التي تضمنت معلومات كاذبة ومضللة ولا صحة لها عن اللقاحات والتي تقدمها الفرق الصحية التابعة لوزارة الصحة مما يعتبر تهديدا خطيرا للأمن الصحي للمواطنين.

وأكدت وزارة الصحة ان اللقاحات المعتمدة من قبلها آمنة وفعّالة ومن مناشئ عالمية رصينة ولا تنقل الأمراض كما ادعى الشخص المذكور انفا بوجود اصابات بفيروس نقص المناعة المكتسب (الايدز) بين الاطفال بسبب اللقاحات ولا يمكن لهذا المرض ان ينتقل من خلال اللقاحات.