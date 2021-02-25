الصحة العراقية تفند الشائعات: تعاقدنا على 16 مليون جرعة من لقاحات كورونا

شفق نيوز/ ردت وزارة الصحة والبيئة العراقية، يوم الاثنين، على تصريحات شككت بقدرتها على توفير لقاحات فيروس كورونا، مؤكدة أن تجهيز تلك اللقاحات سيبدأ خلال ايام.

وقال المتحدث الرسمي للوزارة سيف البدر في بيان ورد الى وكالة شفق نيوز، إنّ "وزارة الصحة والبيئة تعاقدت على ١٦ مليون جرعة من لقاحات كورونا"، مبيناً أن "تجهيزها سيبدأ خلال أيام".

وأضاف أن "العراق دفع المبالغ اللازمة ومن خلال القنوات الرسمية والبالغة ١٦٩ مليون دولار الى مرفق كوفاكس"، مؤكدا أن "العراق وقع اتفاقية مع شركة فايزر بايونتك وننتظر إقرار البرلمان لهذه الاتفاقية وتفاصيلها القانونية".

وأضاف أن "العراق تعاقد مع شركة سينوفارم الصينية وسيبدأ تجهيزه قريبًا بعد استكمال الإجراءات"، مؤكداً "اتمام الوزارة التعاقد على ١٦ مليون جرعة جاهزة وستبدأ الشحنات بالوصول للعراق تباعًا خلال أيام"

وبين أن "الوزارة ستتعاقد مع شركات أخرى قيد اجراءات إقرار لقاحاتها حاليًا من قبل الهيئات العلمية المختصة"، مشيرا الى أن "الوزارة ملتزمة بتلقيح جميع الفئات المستهدفة وضمن الأولويات التي حددها خبراء الصحة العامة لحين تحقيق أعلى نسبة ضمن الشعب العراقي".

وأكد البدر على ضرورة "اعتماد المصادر الرسمية المسؤولة للمعلومة وعدم إثارة الشائعات التي تضلل الرأي العام في هذه الأوقات الحساسة وتتحمل كافة الجهات التبعات القانونية لنشر أي معلومة غير صحيحة"، مشيراً إلى أن "هذا البيان صدر رداً على ما دوّنه الكاتب أياد السماوي وما ذكره في احدى الفضائيات بتأريخ ٢٤ شباط ٢٠٢١".

وكان السماوي قال، في حوار متلفز، إن وزارة الصحة لم تتعاقد مع أي شركة منتجة للقاح كورونا، وأشار إلى أن الوزارة ليس لديها حالياً أي امكانية للتعاقد مع شركات لجلب جرعات لقاح كورونا، واعتبر أن الاخبار التي تتحدث عن وجود 10 آلاف جرعة من لقاح كورونا اتت على شكل هدية من احد المسؤولين بدولة الامارات لاحدى الكتل السياسية، وفقاً لقوله.