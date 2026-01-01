الصحة العراقية تعلن 300 إصابة جراء الالعاب النارية في ليلة رأس السنة

شفق نيوز- بغداد

أعلنت وزارة الصحة العراقية، يوم الخميس، عن 300 إصابة جراء الالعاب النارية في ليلة رأس السنة، غالبيتها في جانب الرصافة من العاصمة بغداد.

وقال المتحدث الرسمي بأسم الوزارة، سيف البدر، في تصريح ورد لوكالة شفق نيوز، إن "عدد الإصابات نتيجة الألعاب النارية خلال ليلة رأس السنة بلغ 300 إصابة، كان معظمها في جانب الرصافة حيث سجلت 200 إصابة، بينما بلغ عدد الإصابات في جانب الكرخ 67 إصابة، فيما توزعت بقية الإصابات على باقي المحافظات العراقية".

وأوضح البدر، أن "هذه الإحصائية غير نهائية، لكون بعض الإصابات لم يتم تسجيلها في المؤسسات الصحية لكونها طفيفة أو لأسباب أخرى"، متوقعا "تسجيل أعداد إضافية لاحقا". وأضاف أن "الوزارة سجلت أيضا 43 إصابة بطلق ناري، كما أن حوادث السير أسفرت عن حوالي 140 إصابة، بالإضافة إلى 86 إصابة متفرقة أخرى"، مشيرا إلى أن "جميع هذه الحالات تم التعامل معها خلال ليلة رأس السنة".

وأكد البدر، أن "جميع المصابين تلقوا العلاج اللازم، وتم نقلهم إلى ردهات وزارة الصحة في بغداد والمحافظات"، موضحا أن "أغلب الحالات كانت طفيفة إلى متوسطة، إلا أن بعض الإصابات استدعت الدخول إلى المستشفى، وهم الآن يتلقون العلاج اللازم".

وأشار إلى أن "الوزارة لم تواجه أي نقص في الكوادر أو المستلزمات الطبية، حيث استمر دوامها على مدار 24 ساعة، ليس فقط لمعالجة هذه الحالات، بل أيضا لتقديم الخدمات الروتينية مثل الولادات والمراجعات الأخرى".

وشدد على أن "الوزارة وجهت عدة نداءات بشأن السلامة في ليلة رأس السنة، لكن الالتزام لم يكن بالمستوى المطلوب"، معربا عن أمله بأن "يكون هناك التزام أكبر من قبل الأهالي والجهات الأمنية في المناسبات القادمة، لا سيما أن معظم الإصابات كانت بين الأطفال ونتيجة استخدام الألعاب النارية".