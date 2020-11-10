الصحة العراقية تعلن أول موقف من لقاح "فايزر" الأمريكي

شفق نيوز/ أفصحت وزارة الصحة العراقية، يوم الثلاثاء، عن موقفها ازاء اعلان شركة فايزر الامريكية توصلها إلى لقاح لفيروس كورونا.

وقال المتحدث باسم الوزارة سيف البدر، لوكالة شفق نيوز، إن "أي لقاح مضاد لفيروس كورونا لم يعتمد حتى الان"، موضحاً أن "النتائج التي اعلنت هي اولية وقد نشرتها الشركة المنتجة".

وأضاف أن "منظمة الصحة والتحالف الدولي للقاحات لم يعتمد اي لقاح حتى الآن"، مبيناً أن "وزارة الصحة متواصلة مع الجميع من خلال التحالف الدولي للقاحات والصحة العالمية".

وأشار البدر، إلى أن "اي دولة او شركة تنجح في اعتماد لقاح علمي حسب المعايير المعتمدة عالمياً سيكون العراق من اولى الدول التي تستورده وتفعل استخدامه".

وأصدر رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي في وقت سابق اليوم الثلاثاء توجيها بخصوص تسلم لقاح فيروس كورونا.

وقال المتحدث باسم رئيس الوزراء أحمد ملا طلال في مؤتمر صحفي عقب اجتماع للحكومة، إن الكاظمي وجّه وزارة الصحة بتهيئة المستلزمات الفنية للاستعداد لتسلم لقاح كورونا.

وتتسابق العديد من شركات الأدوية الزمن لإكمال التجارب السريرية الخاصة بلقاح مضاد لفيروس كورونا المستجد، لتكون الأولى في الحصول على موافقة الإنتاج.

ولم يتعاقد العراق لغاية الآن مع أية شركة لشراء اللقاح. وتقول بغداد إنها ستشتري أي لقاح فور حصوله على الضوء الأخضر من الصحة العالمية.

واعلنت منظمة الصحة العالمية، يوم امس الاثنين، أن نتائج تجارب لقاح "فايزر" الخاصة بوباء كورونا، "إيجابية جدا"، وذكرت أن لقاح فايزر قد يغير الوضع الوبائي لفيروس كورونا بحلول مارس/ اذار 2021، كما اكدت أنها بحاجة لـ 4.5 مليار دولار إضافية ليجهز اللقاح بحلول 2021.

وكانت شركتا فايزر وبيونتيك أعلنتا أن اللقاح ضد كورونا المستجد الذي يتم العمل على تطويره أثبت فعاليته بنسبة 90 في المئة، وذلك وفقا للتحليل الأولي لنتائج المرحلة الثالثة من التجارب السريرية. وهو تطور يبشر بقرب استخدامه لمحاربة الفيروس الخطير.

وذكرت الشركتان المصنعتان للقاح في بيان مشترك إنه جرى قياس "هذه الفعالية للقاح" عبر المقارنة بين عدد المشاركين الذين أصيبوا بفيروس كورونا المستجد في المجموعة التي تلقت اللقاح، وعدد المصابين في مجموعة أخرى تلقت لقاحا وهميا، "بعد سبعة أيام من تلقي الجرعة الثانية" و28 يوما من تلقي الجرعة الأولى.

وتوقعت الشركتان توفير ما يصل إلى 50 مليون جرعة من اللقاح في العالم في العام 2020 وحتى 1.3 مليار جرعة العام 2021.