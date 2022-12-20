الصحة العراقية تعلن وصول 21 مادة من أدوية الامراض السرطانية والنادرة

شفق نيوز/ أعلنت وزارة الصحة العراقية، يوم الثلاثاء، وصول 21 مادة من أدوية الامراض السرطانية والنادرة الى البلاد.

وقالت الوزارة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، "تنفيذا لتوجيهات رئيس مجلس الوزراء بدعم المراكز التخصصية ودعم مرضى السرطان والأمراض النادرة والمزمنة، وصلت 21 مادة من أدوية الامراض السرطانية والأمراض النادرة ومضادات فايروسية، فضلا عن إحالة اكثر من 100 مادة دوائية أخرى بعهدة 23 شركة اجنبية رصينة اضافة الى المصانع الوطنية العراقية خلال الفترة من 10 تشرين الاول لغاية 10 كانون الاول من العام الحالي".

وأوضحت ان "الادوية شملت مجموعة لعلاج الامراض السرطانية والامراض النادرة ومنها سرطان الغدد الليمفاوية وسرطان الدم وسرطان الثدي المنتشر وسرطان القولون والمستقيم المنتشر وادوية علاج مرضى سرطان الجلد (ابميلانوما) وعلاجات سرطان الرئة وسرطان المبيض وسرطان الدماغ والعنق ومجموعة متنوعة من ادوية الامراض النادرة، فضلا عن وصول 12 شحنة لمادة كبسول اليود المشع لتشخيص وعلاج الأمراض السرطانية خلال هذه الفترة ووصولها مستمر بشكل اسبوعي ليتم استلامها من قبل مراكز الطب النووي والعلاج بالاشعاع بنوعيها التشخيصي والعلاجي".

واكدت الوزارة، "استمرارها بالعمل المستمر على توفير الأدوية والمستلزمات الطبية ومن افضل المناشئ العالمية والمحلية".