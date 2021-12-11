سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

فيديو

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

الصحة العراقية تعلن وصول أدوية لعلاج أمراض نادرة

Category: مجتـمع

Date: 2021-12-11T13:35:59+0000
الصحة العراقية تعلن وصول أدوية لعلاج أمراض نادرة

شفق نيوز/ أعلنت وزارة الصحة العراقية/ الشركة العامة لتسويق الأدوية والمستلزمات الطبية، يوم السبت، عن وصول أدوية متنوعة من مناشئ عالمية رصينة لعلاج أمراض نادرة.

وأشارت الوزارة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إلى "وصول مادة Novoseven 1mg وتستعمل لعلاج ومنع النزيف للمرضى الذين لديهم مرض الهيموفيليا نوع A,B وكذلك للمرضى الذين لديهم مستويات منخفضة من العامل السابع، فضلا عن وصول Cerezyme هو من أدوية الأمراض النادرة يستعمل لعلاج النوع الأول أو الثالث من مرض غوشية (Gaucher disease)".

وأكدت الوزارة، "إنجاز جميع الإجراءات الكمركية المتعلقة بعقود هذه المواد بعد وصولها من قبل قسم الإخراج الجمركي".

related

العراق.. إصابات كورونا تتخطى حاجز مليوني حالة

Date: 2021-09-29 13:23:01
العراق.. إصابات كورونا تتخطى حاجز مليوني حالة

وزير الصحة يعلن حظراً شاملاً لـ3 أيام وإغلاقاً للمولات والمطاعم

Date: 2021-02-13 19:33:00
وزير الصحة يعلن حظراً شاملاً لـ3 أيام وإغلاقاً للمولات والمطاعم

العراق ينفي توقف التطعيم بلقاح استرازينيكا البريطاني

Date: 2021-07-14 07:53:13
العراق ينفي توقف التطعيم بلقاح استرازينيكا البريطاني

الصحة العراقية تؤشر طلباً متزايداً على تلقي لقاح كورونا

Date: 2021-03-27 16:37:27
الصحة العراقية تؤشر طلباً متزايداً على تلقي لقاح كورونا

الموجة الرابعة تربك الموقف الوبائي في العراق وتهدد نظامه الصحي

Date: 2021-10-25 06:58:18
الموجة الرابعة تربك الموقف الوبائي في العراق وتهدد نظامه الصحي

لا كمامات ولا تباعد.. أكتظاظ بشري مهول في بغداد (صور)

Date: 2021-12-03 09:13:12
لا كمامات ولا تباعد.. أكتظاظ بشري مهول في بغداد (صور)

الصحة العراقية تتحدث عن سلالة كورونا الجديدة: تزيد إصاباتها بين الأطفال

Date: 2020-12-24 14:06:19
الصحة العراقية تتحدث عن سلالة كورونا الجديدة: تزيد إصاباتها بين الأطفال

كورونا العراق.. 67 وفاة وأكثر من 9 آلاف إصابة خلال يوم

Date: 2021-08-09 13:05:19
كورونا العراق.. 67 وفاة وأكثر من 9 آلاف إصابة خلال يوم