الصحة العراقية تعلن "إنجازات الـ100 يوم".. تأهيل مستشفيات وتوقيع عقود بمئات مليارات الدولارات

شفق نيوز/ أعلنت وزارة الصحة العراقية، يوم الإثنين، إنجازاتها خلال 100 يوم، فيما أكدت إكمال مشروع توطين الصناعة الدوائية في العراق، مشيرة الى انه يوفر فرص العمل ويحقق الأمن الدوائي.

وقال وزير الصحة صالح مهدي الحسناوي في مؤتمر صحفي للحديث حول عدد من المواضيع الصحية وانجازات الوزارة خلال 100 يوم ضمن تنفيذ البرنامج الحكومي، إن "الوزارة أكملت مشروع توطين الصناعة الدوائية في العراق وهناك تسهيلات كبيرة قدمت للمصانع الوطنية خاصة بالاستيراد والتعاقدات ومنح الإجازة وافتتاح المصانع".

واوضح ان "توطين الصناعة الدوائية يوفر فرص العمل ويحقق الأمن الدوائي كون المنتج وطني وأمين فضلا عن فارق الأسعار".

ولفت الحسناوي إلى ان "وزارة الصحة أصدرت جميع التعليمات الخاصة بمتطلبات الربط الالكتروني للضمان الصحي والذي يستهدف بشكل تجريبي أولي 300 ألف مواطن منهم 150 ألف مواطن لعوائل الموظفين 100 ألف لمستفيدي الرعاية الاجتماعية".

واشار الى "إكمال إنجاز تأهيل العديد من المستشفيات وافتتاح مراكز تخصصية وردهات واستشاريات في اغلب محافظات العراق".

وأعلن الحسناوي "اتلاف اكبر كمية مخدرات على مدار السنين تضمنت ملايين الأطنان من الحبوب المخدرة، وهي المرة الأولى بتاريخ العراق.

وأوضح وزير الصحة إن "تجربة إعمار مستشفى الكاظمية ستتكرر في العديد من المستشفيات خلال الفترة المقبلة وبذات الجودة وحاليا مستشفى الكندي وابن البلدي يجري العمل بها".

وتابع "في 11 – 3- 2023 سنشهد افتتاح مستشفى السياب بالبصرة وفي الأول من حزيران افتتاح مستشفى آخر في ميسان فضلا عن 15- 3 افتتاح المرحلة الثانية من اعمار وتأهيل مستشفى الكاظمية، ومطلع ميسان المقبل انجاز وافتتاح تأهيل مستشفى ابن البلدي والكندي".

واشار الى "افتتاح 12 عيادة شعبية مسائية في بغداد والأيام المقبلة ستشهد افتتاح أخرى في العديد من المحافظات"، لافتاً الى "تزويد العديد من المراكز التخصصية الخاصة بأمراض القلب والديلزة بأجهزة طبية حديثة".

وأكد الحسناوي، "أجرينا عقوداً دوائية مع المصانع الوطنية بكلفة 132 مليار دولار، فضلا عن وجود 130 عقد آخر حاليا تجري دراستها للتعاقد مع المصانع الوطنية"، مشيراً الى "إبلاغ وزارة الداخلية عن 72 مركز تجميل غير مجاز لغرض اغلاقها".

وقال وزير الصحة "نعمل بكل الطرق القانونية بالتعاون مع الأجهزة الأمنية لحماية كوادرنا الطبية ولدينا 45 مستشفى قيد الانشاء يجري العمل على اكمالها لتقدم خدماتها الصحية للمواطنين، مبينا ان "هناك 15 مستشفى أخرى ستنشأ ضمن الاتفاقية العراقية الصينية بسعة 100 سرير لكل مستشفى في الاقضية".

وتابع ان "موازنة 2023 وضمن خطط التوسيع والتأهيل ستضيف اكثر من 2000 سرير للمؤسسات الصحية".