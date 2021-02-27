الصحة العراقية تعلن موعد وصول لقاح كورونا وجهات استيراده وكلفته المالية

شفق نيوز/ اعلنت وزارة الصحة العراقية، يوم السبت؛ عن موعد وصول الدفعة الاولى من اللقاح المضاد لفيروس كورونا، فيما كشفت عن خارطة استيراد اللقاحات واسعارها.

وقالت الوزارة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز؛ أن الدفعة الأولى من اللقاح المضاد لفيروس كورونا ستصل إلى العراق يوم الاثنين المقبل.

وأضاف البيان؛ أن ذلك يأتي نتيجة للجهود المتواصلة التي بذلتها الوزارة منذ ظهور جائحة كورونا قبل عام تقريبا، حيث بادرنا للتواصل مع كافة الشركات العالمية التي بدأت بتجارب سريرية طارئة لإنتاج الادوية واللقاحات المضادة لفيروس COVID-19 لغرض متابعة مراحل إنتاج اللقاح و الاطلاع على البيانات الخاصة بالمراحل الثلاث لأنتاج اللقاحات ولاسيما الشركات العالمية في الولايات المتحدة الاميركية والمملكة المتحدة البريطانية وجمهورية الصين الشعبية وروسيا وبمساعدة سفارات تلك الدول وكذلك من خلال التواصل المباشر مع الشركات المصنعة وبحضور سفراء جمهورية العراق.

وتابع البيان؛ أنه بعد تشكيل تحالف كافي (مرفق كوفاكس) وتحت مظلة منظمة الصحة العالمية طلبت وزارة الصحة والبيئة من اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية الموافقة على دخول العراق الى هذا الاتحاد الذي يضم حوالي 190 دولة لغرض الحصول على اللقاح و ضمان التوزيع العادل بين الدول.

وأشار إلى أنه؛ بعد موافقة اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية على انضمام العراق للاتحاد فقد تم توقيع الاتفاقية مع مرفق كوفاكس في الشهر التاسع من العام الماضي 2020 لتزويد العراق بكمية تكفي 20% من السكان استنادا الى الالية المقرة في المرفق لكل الدول المشاركة فيه، بواقع (16) مليون جرعة من اللقاح وتم دفع مبلغ (١٦٩٧٣٦٨٤٠) دولار لمرفق كوفاكس عن قيمة هذه الكمية.

ولفت إلى أنه وبعد إقرار منظمة الصحة العالمية للقاح شركة استرازنيكا-اكسفورد قبل عشرة أيام فقط وهو اللقاح الوحيد المعتمد من قبل مرفق كوفاكس لحد الآن فقد باشر مرفق كوفاكس بإعلام وزارة الصحة العراقية بانطلاق توزيع اللقاح لكافة الدول التي شاركت ضمن مرفق كوفاكس وتتولى منظمة اليونسيف التابعة الى الامم المتحدة نقل اللقاح وتوزيعه وبمبالغ موحدة لكل الدول المشتركة في التحالف، مشيرا إلى أنه سيصل الى العراق خلال الايام القليلة القادمة، علما أن اطلاق اللقاحات مشروط بموافقة منظمة الصحة العالمية وأشرافها.

وزاد البيان؛ أن وزارة الصحة بادرت الى التواصل مع شركة فايزر -بايوتنيك بعد إقرار لقاح فايزر في المملكة المتحدة البريطانية للتفاوض وإبرام اتفاقية معها وتم توقيع الاتفاقية بتاريخ ٢١/ ١٢/ ٢٠٢٠ لتجهيز العراق بكمية مليون ونصف جرعة على ثلاث دفعات، لافتا إلى ان الوزارة عقدت اجتماعات متعددة مع ممثلي الشركة لمناقشة القضايا اللوجستية حول خزن ونقل اللقاح وتوفير المستلزمات الضرورية لذلك والتحضير الى مرحلة نقل و توزيع اللقاحات، لكننا تفاجأنا برسالة من شركة فايزر بتأريخ ١٥/ ٢/ ٢٠٢١ تشترط تشريع قانون للحماية من المسؤولية والتعويضات قبل توريد اللقاح الى العراق مما ادى الى تأخر وصول لقاح فايزر لحد الان علما أن بقية الشركات العالمية المصنعة للقاحات اكتفت بوثيقة موقعة بين الطرفين تحميهم من المساءلة والتعويضات.

وأكد أن وزارة الصحة والبيئة قد أقرت لقاحات شركات فايزر و استرزنيكا وسينوفارم من خلال اللجنة الوطنية لانتقاء الأدوية للاستخدام الطارئ.

وكشف البيان عن الحصول على منحة من الحكومة الصينية لتأمين دفعة أولى من لقاح شركة سينوفارم الصينية وسوف تصل الى العراق يوم الاثنين الاول من اذار انشاء الله، تليها دفعات أخرى بعد الاتفاق مع شركة سينوفارم لشراء كميات أخرى من اللقاح.

كما اعلن البيان عن تواصل إجراءات التعاقد مع شركة فارما إحدى الشركات المصنعة للقاح استرازنيكا-اكسفورد وتم إبرام اتفاقية أولية معها لتأمين جرعات أضافية تغطي الاحتياج المحلي بشكل عاجل، وكذلك نتواصل مع الحكومات والشركات المصنعة التي حصلت على الموافقات العلمية العالمية واعتماد منظمة الصحة العالمية لنفس الغرض ضمن سياسة واضحة وشفافة ومعلنة.

وأكد البيان؛ استكمال الوزارة لخطة استقبال و توزيع اللقاح من خلال المستشفيات و المراكز الصحية المعتمدة وتحت إشراف اللجان العلمية والاستشارية العليا في وزارة الصحة لتشمل كافة المواطنين الاعزاء ضمن الاولويات المعلنة والتي تشمل الملاكات الطبية والصحية و القوات الامنية وكبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة.

ودعا البيان؛ الجميع الى الابتعاد عن التشويش الاعلامي والالتزام بالتعليمات الصادرة عن الجهات الصحية المختصة لضمان نجاح الحملة الوطنية للتحصين والسيطرة على جائحة كورونا.