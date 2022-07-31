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الصحة العراقية تعلن مغادرة معظم جرحى الاحتجاجات المستشفيات

Category: مجتـمع

Date: 2022-07-31T11:22:29+0000
الصحة العراقية تعلن مغادرة معظم جرحى الاحتجاجات المستشفيات

شفق نيوز/ أعلنت وزارة الصحة العراقية، يوم الأحد، أن معظم الجرحى الذين سقطوا خلال عملية اقتحام المنطقة الخضراء المحصنة وسط العاصمة بغداد قد غادروا المستشفيات بعد تلقيهم العلاج اللازم.

وقال المتحدث باسم الوزارة الدكتور سيف البدر في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن الجرحى المتبقين حاليا في مؤسسات وزارة الصحة في بغداد فقط ٦ حالات.

وأضاف أن هؤلاء الجرحى حاليا يتلقون الرعاية الطبية اللازمة مع تأكيد استمرار مؤسسات الوزارة بتقديم خدماتها المعتادة للمواطنين.

وكانت وزارة الصحة قد أعلنت أمس السبت إصابة 125 شخصا من المحتجين من أنصار التيار الصدري والقوات الأمنية خلال الاحتجاجات ضمن مقتربات المنطقة الخضراء وسط العاصمة بغداد.

وتمكن أنصار الصدر من اقتحام المنطقة الخضراء المحصنة وسط بغداد للمرة الثانية على التوالي خلال أقل من أسبوع وذلك تنديدا بترشيح الإطار محمد شياع السوداني لمنصب رئيس مجلس الوزراء للحكومة الاتحادية المقبلة.

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