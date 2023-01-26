الصحة العراقية تعلن مشروع "توطين الصناعة الدوائية" وتعدل أسعار منتجاتها

شفق نيوز/ أعلنت وزارة الصحة العراقية، يوم الخميس، عن مشروع توطين الصناعة الدوائية، فيما قررت تعديل أسعار المنتجات المحلية بما يتناسب مع ارتفاع أسعار المواد الأولية.

وقال وزير الصحة صالح الحسناوي، في بيان ورد الى وكالة شفق نيوز، إنه تم توقيع 157 عقداً مع المصانع المحلية الحكومية والأهلية ضمن مشروع (توطين الصناعة الدوائية) بمبلغ 70 مليار دينار، مبينا أن العقود تتضمن توفير أدوية (الأمراض السرطانية، العلاجات المنقذة للحياة، المضادات الحيوية، علاجات الأمراض المزمنة، مسكّنات الالم، علاجات التهاب الكبد الفيروسي) وأدوية ومستلزمات طبية متنوعة اخرى.

واضاف أن هناك جملة قرارات اتخذت لتسهيل التعاقد مع المصانع الوطنية تتضمن: تشكيل لجنة مختصة بتسجيل مستحضرات المصانع الوطنية لضمان السرعة بتسجيلها وعدم تراكم الملفات، اعتماد إعادة تسجيل المنتج الوطني بعد (10) سنوات من تسجيله بدلا من (5) سنوات في حال عدم وجود تغيير في تركيبة المستحضر، منح المنتجات الوطنية المستوفية للمتطلبات تسجيلًا أوليًا خلال فترة شهر واحد فقط من تاريخ دفع رسوم التسجيل.

ومن بين القرارات أيضا، يقول الحسناوي، العمل بآلية مقابلة منتجي المصانع الوطنية ومخوّليهم بشكل يومي، والعمل على تعديل أسعار المنتجات الوطنية بما يتناسب مع احتمال ارتفاع أسعار المواد الأولية، وتعديل الكلف التخمينية للمنتجات الدوائية الوطنية وحسب المستجدات.

وأشار الحسناوي، إلى إعداد واعتماد ضوابط عملية لتسهيل عمل مصانع المستلزمات الطبية المحلية واعتماد أي زيارة شمولية سابقا خلال التجديد السنوي للإجازة، لافتا الى إعادة النظر بدليل التصنيع للتعاقدات وبالتنسيق مع رابطة منتجي المصانع الوطنية.