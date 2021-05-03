الصحة العراقية تعلن عن وصول وجبة جديدة من لقاح فايزر

شفق نيوز/ أعلنت وزارة الصحة والبيئة / الشركة العامة لتسويق الأدوية والمستلزمات الطبية عن وصول شحنة جديدة من مضاد فيروس كورونا.

وذكرت الشركة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز؛ ان وجبة أخرى من لقاح فايزر المضاد لفيروس كورونا المستجد وصلت العراق ضمن جدول التسليم الاسبوعي المتعاقد عليه مع شركة فايزر، مشيرا إلى وصول وجبات أخرى بشكل أسبوعي.

وأكدت الشركة العامة لتسويق الادوية والمستلزمات الطبية في بيانها؛ أنه تم توزيع الصناديق على أسطول البرادات المخصص لنقلها حيث انطلقت تلك البرادات وبوقت واحد الى نقاط التلقيح في كافة محافظات العراق بما فيها اقليم كردستان.