الصحة العراقية تعلن ظهور السلالة الجديدة وتسجيل إصابات بكورونا للأطفال (تحديث)

شفق نيوز/ اعلن وزير الصحة العراقي، يوم الاثنين، ظهور اصابات بالسلالة الجديدة لفيروس كورونا في البلاد، مشيرا إلى تسجيل إصابات جديدة لاطفال.

ودعا وزير الصحة العراقي حسن التميمي في مؤتمر صحفي حضرته وكالة شفق نيوز؛ المواطنين إلى "الحذر الشديد بعد ظهور السلالة الجديدة لكورونا".

وأضاف التميمي؛ لقد وفرنا جميع الامكانيات لمواجهة الجائحة، معلنا تسجيل إصابات جديدة بفيروس كورونا للأطفال.

وبين وزير الصحة العراقي؛ أن الوباء الجديد يمكن أن يصيب الأطفال، مشيرا إلى أنه تم تسجيل عدة حالات.

وبشأن حظر التجوال الذي تم فرضه أوضح الوزير؛ أن الحظر سيكون صحياً والالتزام بالمساكن سيقلل من الإصابات.

وأشار إلى أن الفرق الصحية ستنزل إلى الشارع اعتباراً من يوم غد (الثلاثاء 16 شباط)، لافتا إلى أن الوزارة تنسق مع نقابة الصيادلة لمراقبة أسعار الكمامات.