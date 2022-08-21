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الصحة العراقية تعلن إصابة 6 اشخاص ووفاة اربعة اخرين في حادثة كربلاء

Category: مجتـمع

Date: 2022-08-21T16:08:58+0000
الصحة العراقية تعلن إصابة 6 اشخاص ووفاة اربعة اخرين في حادثة كربلاء

 شفق نيوز/ أعلنت وزارة الصحة العراقية، اليوم الأحد،  وفاة اربعة أشخاص وإخراج ستة آخرين من تحت ركام "قطارة الإمام علي" في محافظة كربلاء.

وقالت الوزارة في بيان صدر، مساء اليوم، وورد إلى وكالة شفق نيوز، إنه تم استخراج ست إصابات مختلفة من تحت الأنقاض، وأربع حالات وفاة لغاية كتابة هذا البيان، مبينة أن جميع الإصابات تلقت الرعاية الطبية اللازمة من قبل فرق متخصصة.

وبينت الصحة، أنها ومنذ اللحظة الأولى لحدوث الانهيار استنفرت ملاكاتها المختلفة لتقديم الرعاية الصحية اللازمة، بإشراف من الوزير وبمتابعة ميدانية من دائرة صحة كربلاء ومديرية العمليات والخدمات الطبية الطارئة في مركز الوزارة وبالتنسيق والتعاون مع الدفاع المدني والجهات المعنية الأخرى.

وانهار مزار قطارة الإمام علي في محافظة كربلاء، أمس السبت، حيث حاصر نحو ستة أشخاص تحت الركام، وعلى إثر ذلك توجهت فرق الدفاع المدني من كربلاء وبغداد وبابل والنجف والديوانية للمساهمة في جهود إنقاذ المحاصرين تحت الركام.

وتتصاعد نقمة الشارع العراقي على الموقف الحكومي الذي وصفه البعض بـ"الخجول" ازاء انقاذ المحتجزين تحت ركام انهيار تل ترابي في مزار ومقام قطارة الامام علي في كربلاء.

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