الصحة العراقية تعلن سحب يد عدد من المسؤولين على خلفية حريق مستشفى ابن الخطيب

شفق نيوز/ أعلنت وزارة الصحة والبيئة العراقية، يوم الأحد، سحب يد كل من مدير عام دائرة صحة بغداد الرصافة ومدير مستشفى ابن الخطيب والمعاون الاداري والفني للمستشفى ومدير قسم الهندسة والصيانة نتيجة الحريق الذي نشب في المستشفى وأوفع عشرات الضحايا والجرحى.

وذكرت الوزارة في بيان، أن القرار صدر عن رئيس الحكومة مصطفى الكاظمي.

وأضافت أن فرق الدفاع المدني ما تزال في موقع الحادث تحقق لمعرفة الاسباب التي أدت الى هذا الحريق والذي تسبب بفقدان ارواح العديد من المرضى الراقدين ومرافقيهم، وعلى الفور قامت ملاكات الوزارة ودائرة صحة الرصافة ومستشفى ابن الخطيب والجهات الساندة المعنية بانقاذ اكثر من 200 مواطن من المرضى الراقدين، وستعلن الوزارة في وقت لاحق الموقف الدقيق لاعداد الضحايا والجرحى.