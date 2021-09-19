الصحة العراقية تعلن زيادة عدد متلقي اللقاح: هذا ما يخص المضاعفات الجانبية

شفق نيوز/ أكدت وزارة الصحة العراقية، اليوم الأحد، تسجيل زيادة في عدد المتلقين للقاح الخاص بفيروس كورونا، فيما نفت وجود اي مضاعفات جانبية لملتقي هذا اللقاح.

وقالت عضو الفريق الطبي الاعلامي لوزارة الصحة ربى فلاح، لوكالة شفق نيوز، إن "العراق وصل حالياً إلى أكثر من 4 ملايين متلقٍ للقلاح"، مبينة أنها "دلالة جيدة تسجل زيادة نسبية باعداد المتلقين للقاح مقارنة بالفترة السابقة".

وبينت فلاح أن "هذا العدد لم تسجل معه مضاعفات جانبية او خطورة طبية على الملقحين، ما يعني فعالية اللقاحات التي يستخدمها العراق اسوة بالدول الاخرى، وهي لقاحات من مناشئ عالمية، كما انه يمكن للمواطن اختيار اي منها لتلقيه".

وأضافت عضو الفريق الطبي الاعلامي لوزارة الصحة، أن "الوزارة مستمرة بتوفير جرعات كبيرة من اللقاحات التي يفضل المواطنون تلقيها، كما اننا نأمل بزيادة اعداد المتلقين للقاح خلال الفترة المقبلة وانحسار الوباء والوصول الى اقل وقت ممكن لتحقيق المناعة المجتمعية".

وأعلنت وزارة الصحة في وقت سابق اليوم، عن وصول أكثر من 400 ألف جرعة جديدة من اللقاح المضاد لفيروس كورونا المستجد ، في وقت سجلت، امس السبت، انخفاضاً كبيرا بإصابات فيروس كورونا ولأول مرة من أشهر بلغت اقل من الفي اصابة.